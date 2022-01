Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 22 e 23 gennaio 2022

Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel weekend del 22 e 23 gennaio 2022.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo per il weekend del 22 e 23 gennaio 2022: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo di Fox del 22 e 23 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

In amore è meglio evitare le discussioni nella giornata di domenica, anche perché nell’ultimo periodo si sta dando molta importanza al lavoro e questo potrebbe essere fonte di discussione con il partner. Si consiglia inoltre di fare attenzione a rapporti competitivi, da frenare se sono agli inizi.

Toro

I nati sotto questo segno possono vivere grandi emozioni ma non devono essere frettolosi né pensare troppo al denaro. Il suggerimento è quello di non trascurare i sentimenti e di cercare di ascoltare e parlare di più.

Sul lavoro, il cielo è movimentato ed entro maggio arriverà un cambiamento.

Gemelli

Nelle storie nate da poco si deve stare attenti alle incomprensioni, anche le più banali: a volte invece, soprattutto il venerdì sera, si è pigri e svogliati. Chi cerca una nuova occupazione non deve preoccuparsi perché entro primavera arriveranno belle novità.

Cancro

Chi è nato sotto questo segno vuole lasciarsi andare all’amore con energia e sta mettendo alla prova tutte le persone che incontra.

Bene la giornata di domenica, ma in realtà tutta la parte centrale del mese sarà ottima: sono in arrivo belle emozioni e l’importante è non essere diffidenti.

Oroscopo di Fox del 22 e 23 gennaio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

La Luna è dalla propria parte e si potrebbe anche vivere un rapporto libero, senza troppi problemi. Sul lavoro, in passato ci sono stati dei cambiamenti ma ora è consigliabile prendere del tempo prima di scegliere e tirare le somme.

Vergine

In amore ci si troverà a fare i conti con la paura di sbagliare, ma chi ha superato una separazione ora deve cercare nuovi progetti per andare avanti. Le giornate, tutto sommato, favoriscono le nuove storie: la Luna sarà dalla propria parte nel fine settimana e le emozioni non mancheranno.

Bilancia

Se c’è una persona che piace, il consiglio è quello di approfittare del mese di marzo e tutto andrà bene. Con alcuni segni, però, ci sono problemini da risolvere: attenzione in particolare ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Ariete, Capricorno e Cancro.

Scorpione

Se ci sono questioni da risolvere, il suggerimento è quello di farlo venerdì. Sul lavoro Giove è dalla propria parte e ciò permette di portare avanti un progetto. Forse non si è contento della situazione e di quello che è stato ottenuto, ma qualcosa si sta muovendo.

Oroscopo di Fox del 22 e 23 gennaio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

In amore si hanno dei ripensamenti, soprattutto se il proprio cuore non batte forte come prima. Il periodo non è di stallo e potrebbero anche nascere nuove emozioni. Quanto alla professione, è un momento ottimo per i nuovi sbocchi e per fare nuovi programmi.

Capricorno

Venere è ancora dalla propria parte, protegge e favorisce i nuovi incontri soprattutto nel weekend: è bene cercare di non sottovalutare le situazioni e non essere troppo critico con se stessi e con gli altri. Sul lavoro, gli autonomi riceveranno qualcosa di più.

Acquario

In amore si è alla ricerca di comprensione e affetto, non di gelosie e discussioni. Con i nati sotto il segno della Bilancia, Acquario e Sagittario potrebbe esserci una bella intesa. Dal punto di vista lavorativo la Luna è opposta e potrebbero esserci dei dubbi, ma le stelle sono sempre dalla propria parte.

Pesci

Il cielo promette grandi cose in amore e favorisce tutti quelli che vogliono vivere belle emozioni, che sono assicurate con Giove nel segno. Se si è in crisi o single, ora si potrebbe fare una bella conoscenza a patto che ci si voglia più bene.

Oroscopo di Fox del 22 e 23 gennaio 2022: i segni più fortunati

Osservando il punteggio che l’astrologo ha attribuito i segni zodiacali, emerge che i più fortunati a godere di cinque stelle su cinque saranno i nati sotto Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quelli con meno punti, pari a tre su cinque, sono invece Toro, Gemelli, Leone e Bilancia.