Oroscopo di Paolo Fox per la settimana di Ferragosto 2022: Pesci a cinque stelle

Oroscopo di Paolo Fox per la settimana di Ferragosto: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo della settimana di Ferragosto: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 15 e domenica 21 luglio?

Oroscopo di Paolo Fox per la settimana di Ferragosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Agosto è il mese dell’amore e cigni cosa si risolverà per il meglio. Bisogna, tuttavia, non essere diffidenti e lasciarsi andare alle belle emozioni. Sul versante economico e lavorativo, si prospetta qualche difficoltà: si avrà molto da dire e molto da fare ma bisognerà sforzarsi sempre di mantenere la calma.

Toro

In amore, non si ha voglia di pensare alle questioni di cuore e c’è un po’ di nervosismo nell’aria… la settimana, però, potrebbe riservare delle sorprese.

Da un punto di vista lavorativo, ci sono delle sfide da affrontare all’orizzonte.

Gemelli

In amore, c’è tanta voglia di ricominciare per chi è single. Chi è in coppia, invece, continuerà a vivere una love story da sogno. In campo economico e lavorativo, si sta affrontando un momento favorevole ed è ora di mettersi alla prova.

Cancro

Sul versante amoroso, Il periodo e propizio e si avranno tante occasioni di fare incontri interessanti .

Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, di cominciare a progettare il futuro con serenità.

Oroscopo di Paolo Fox per la settimana di Ferragosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, si sta vivendo un momento favorevole: è ora di lasciar andare paure e incertezze e cogliete l’attimo. Sul lavoro, si è pronti a dedicarsi a nuovi progetti.

Vergine

In amore, l’attrazione fisica non manca ma si comincia a desiderare di essere attratti da qualcuno anche mentalmente…

Sul lavoro e in contesto economico, le prossime settimane saranno molto importanti, anche se si è in vacanza.

Bilancia

In amore, si sta vivendo un periodo difficile. Probabilmente si sta avendo una storia con una persona complessa ma il problema è anche il modo in cui si sta gestendo la situazione. Sul lavoro, si è molto nervosi e sarà meglio rimandare le decisioni importanti alla prossima settimana.

Scorpione

In amore, si è troppo tolleranti ma è arrivato il momento di dire basta. I single hanno voglia di innamorarsi. In campo economico e lavorativo, il periodo non è dei migliori. Meglio tenere un profilo basso.

Oroscopo di Paolo Fox per la settimana di Ferragosto, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, Venere non è più in opposizione ma si deve smettere di essere sempre così diffidenti. Sul lavoro, si nutrono forti insoddisfazioni ma è meglio non pensarci e andare avanti concentrandosi sul futuro.

Capricorno

In amore, Venere è in opposizione e bisogna essere cauti soprattutto perché si è troppo critico e aggressivi nei confronti degli altri. Sul lavoro, si deve mantenere la calma e cercare di affrontare tutto con il sorriso.

Acquario

In amore, la situazione appare altalenante ed è opportuno fare attenzione. Sul lavoro, si desidera dare una svolta ma bisogna procedere per gradi.

Pesci

In amore, la settimana procederà alla grande e all’insegna del romanticismo. L’amore resiste e supera ogni difficoltà. . Per quanto riguarda il lavoro, ci sono cambiamenti importanti e non è il momento di dire di no.

Oroscopo di Paolo Fox per la settimana di Ferragosto: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 15-21 luglio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Vergine, Sagittario e Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Cancro, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario.