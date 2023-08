Il mese più caldo dell’anno è appena iniziato e per tante persone Agosto è sinonimo di vacanze, spensieratezza e divertimento. Ma le stelle saranno d’accordo? Paolo Fox spiega che cosa devono aspettarsi le persone nate sotto i segni della Bilancia, del Toro, della Vergine e del Leone da questo mercoledì 2 Agosto.

Oroscopo Paolo Fox 2 Agosto: Bilancia, Toro, Vergine, Leone

Bilancia: Coloro i quali sono nati sotto il segno della Bilancia dovranno fronteggiare i propri problemi, ma anche in prospettiva condizioni che riguardano altre persone. Si prospettano avversità, ma niente di insormontabile anche se sarà estremamente incidente la capacità di interpretare le idee altrui. Essere “chiusi in se stessi” nelle proprie convinzioni non aiuterà.

Toro: Per i Toro è un periodo particolarmente florido. Carismatico di natura ma tende a dividere i giudizi, il Toro difficilmente lascia indifferenti. Un profilo che sarà in grado di portare dalla propria parte più di qualche elemento che potrebbe essere sorpreso dalla capacità di relazionarsi con gli altri del segni. Dovrete centellinare le forze per non arrivare scarichi al fine settimana.

Vergine: I nati sotto il segno della Vergine in questa fase però dovranno essere particolarmente razionali: la condizione economica non è negativa ma urge una certa importanza nel tenere conto delle spese in vista della parte centrale del mese. Ci sono novità dal lato sociale: Vergine potrà essere interpellato in merito alla condizione dei propri amici ma non sono affari che lo “toccheranno” in modo diretto.

Leone: Ci sono tante novità per le persone nate sotto il segno del Leone, che piano piano stanno recuperando parte della propria tipica forma di carattere apparentemente flemmatico ma che in realtà nasconde un enorme carisma e capacità di farsi amare. In questi giorni il segno potrà contare su un vero e proprio magnetismo: il rischio e veder allontanare diversi elementi della propria vita privata.