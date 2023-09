Ecco le previsioni di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 20 settembre 2023, segno per segno.

Le previsioni per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Leone

Ariete: Settimana di fuoco con vantaggi in arrivo grazie alla Luna. Rialzatevi dopo anni di riflessione, pronti a rischiare e mettervi in gioco senza limiti fino al 2024.

Toro: Settembre porta nuove risorse e buone notizie finanziarie. Superate la stanchezza post-opposizione lunare. Favoriti incontri sociali per migliorare relazioni personali e professionali. Apritevi a nuove conoscenze per ripristinare sentimenti.

Gemelli: Mattina promettente, ma nel pomeriggio possibili problemi o tensioni. Indagate sulle cause della tristezza e affrontatele. State in silenzio, non forzatevi a parlare, evitate le notti insonni e riposate adeguatamente.

Cancro: Periodo di recupero emotivo. Evitate l’isolamento, condividete le emozioni con persone fidate. Dopo una crisi recente, cercate di capire cosa è accaduto e apritevi a nuove fonti di interesse per chiudere con il passato. Cercate protezione e amore.

Leone: Giornata tranquilla. Non esitate a chiedere aiuto se necessario. Affrontate le responsabilità per preservare relazioni d’amore o crearne di nuove, ma attenzione alle situazioni complesse se siete coinvolti in due relazioni. I single dovrebbero stare attenti alle opportunità.

Le previsioni per: Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Vergine: La Luna porta chiarezza per il futuro. Idee e soluzioni arrivano per progetti precedentemente evitati. L’unica sfida è affrontare le responsabilità mentre si cerca più libertà. Per il benessere personale, passate all’azione e concentratevi su ciò che vi appassiona. L’amore migliora in ottobre e nuove storie possono iniziare.

Bilancia: Periodo di azione con molte iniziative. Marte e stelle favorevoli vi supportano, ma evitate di mettere troppa carne al fuoco. L’amore può essere un valido aiuto con la Luna favorevole, organizzate momenti speciali con il partner o amici cari.

Scorpione: Superate i tormenti recenti legati a cambiamenti e tensioni. Non lasciate che l’agitazione influenzi l’amore; ottobre sarà positivo per le relazioni. Chi ha avuto problemi con il partner vedrà miglioramenti tra due settimane.

Sagittario: Luna e Venere favoriscono l’amore. Chi ha sentimenti nel cuore è incoraggiato a coltivarli. Attenzione a più relazioni, dovete fare una scelta. Revisione nel lavoro, specialmente se avete cambiato recentemente ruolo o ambiente; considerate innovazioni con cautela.

Capricorno: Weekend liberatorio per le relazioni grazie alla Luna. Momento propizio per riflettere sul futuro e per i nuovi percorsi. Ottimo per riavvicinarsi a un amore o discutere di passi importanti nella coppia. Settimana positiva e promettente, da sfruttare appieno.

Acquario: Mattina con tensione, ma nel pomeriggio ritorna la tranquillità. Evitate di cercare originalità a tutti i costi. Riflettete sul lavoro prima di prendere decisioni definitive. Attenzione alle discussioni futili in amore.

Pesci: Giornata con possibili discussioni a causa di Mercurio opposto. Evitate scontri, mantenete la calma e siate pazienti. Dal fine settembre le cose miglioreranno. Attenzione a evitare parole imprudenti, specialmente con Gemelli e Cancro.