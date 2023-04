Oroscopo 1-7 maggio Paolo Fox, nuove sfide per i Vergine. Conferme in arrivo per Cancro

Oroscopo 1-7 maggio Paolo Fox, nuove sfide per i Vergine. Conferme in arrivo ...

Il mese di aprile si è concluso, ma maggio sta per iniziare e non poteva che partire nel migliore dei modi con un lungo weekend durante il quale gli italiani possono concedersi del tempo con i propri cari o magari fare una gita fuori porta e perché no, semplicemente ricaricare le energie in vista della nuova settimana di lavoro o studio, ma a questo punto la domanda è solo una: cosa ci riserverà l’oroscopo? Ce lo svela Paolo Fox nelle previsioni pubblicate settimanalmente da DiPiù tv e qui riportate liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dall’1 al 7 maggio segno per segno

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete sentono il bisogno di riflettere perché provano dell’interesse in amore, ma non è prioritario, questo perché potrebbero esserci delle questioni in sospeso, come sul lavoro. Il consiglio è quello di evitare di prendere sotto gamba gli incontri che potreste fare. Belle prospettive sul lavoro dove le idee non mancano: andate avanti così!

Toro

Anche i Toro hanno di che gioire, specie in amore dove potranno lasciarsi andare ai sentimenti: vi siete lasciati alle spalle il passato, ma ora potete ricominciare. Sul lavoro non vi mancano le energie, ma fate attenzione alle vostre economie.

Gemelli

Settimana molto buona per i Gemelli: Venere transita ancora nel vostro segno, ma non sarà tuttavia per molto. In amore non avete affrontato un periodo semplice, ma ottime cose potrebbero accadere mercoledì 3 maggio. Bene sul lavoro anche se potrebbe essere necessario portare avanti la strada del cambiamento.

Cancro

I Cancro devono prestare un’attenzione in più in amore dove sarà necessario mantenere la calma. Bene i nuovi incontri, ma occhio se qualcosa non va come dovrebbe. Sul lavoro dovrebbero arrivare tra non molto delle risposte che stavate cercando. In ogni caso dal 5 maggio potreste avere l’idea chiara sul prossimo passo che sarà da fare.

Leone

Il Leone sta affrontando una fase impegnativa. In amore le cose procedono in modo positivo, ma state dedicando la vostra attenzione su qualcos’altro. Per ciò che riguarda il lavoro siete alla ricerca di novità. Portate pazienza e qualcosa di bello arriverà.

Vergine

Ottima settimana in arrivo per i Vergine, in particolare in amore dove state uscendo da un periodo non facile anche se potreste provare ancora della diffidenza, però questo è il momento di fare un passo avanti. Sul lavoro evitate di procedere con fretta: le vostre idee sono comunque più chiare.

Bilancia

Anche i Bilancia potrebbero affrontare una settimana impegnativa. I single potrebbero nutrire dei dubbi in amore. Sul lavoro arriveranno belle proposte, siete inoltre pieni di creatività e vi lasciate ispirare. Questi giorni di maggio saranno propizi per nuove attività.

Scorpione

Giorni complicati potrebbero avere davanti i Sagittario. I nati sotto questo segno potrebbero infatti aver avuto a che fare con un passato doloroso. Venere sosterrà i nati sotto questo segno nella giornata di domenica 7 maggio. Sul lavoro fate attenzione se dovete procedere con il rinnovo di un contratto. Meglio evitare di strafare!

Sagittario

Anche i Sagittario dovranno fare un po’ di attenzione. In amore, grazie alla vicinanza di Venere potrete respirare un po’. Cercate di procedere con calma; ricordate che i vostri cari sono importanti, ma dovrete prendere del tempo per voi. Per ciò che riguarda il lavoro, le cose sono cambiate dalla fine di febbraio e un contratto potrebbe essere rinnovato. Le energie da impiegare saranno tante.

Capricorno

I Capricorno saranno chiamati ad una nuova sfida. Durante questo periodo riuscirete tuttavia a comprendere con chi vale la pena di intrattenere un legame. Bene i nuovi incontri specie nella giornata del 5 maggio. Occhio sul lavoro: state cercando delle risposte, ma dovete andare avanti per la vostra strada: non tarderanno ad arrivare!

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero essere distratti in amore e magari un po’ tesi. Altrettanta preoccupazione potrebbero provare sul lavoro, questo perché stareste spendendo più di quanto vi entra. Le attività procedono a rilento, ma per adesso non potete pretendere di più.

Pesci

Per i Pesci è tempo di ripartenza. In amore dovrete lasciarvi indietro vecchie faccende. Il consiglio è quello di fare nuovi incontri: Venere sarà dalla vostra parte. Sul lavoro stanno arrivando delle novità. La settimana dunque inizia con il botto!