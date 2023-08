Come vuole la tradizione, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo di oggi 1 agosto 2023 sulle frequenze di Radio Lattemiele. L’astrologo, ovviamente, invita gli ascoltatori a non credere ad occhi chiusi alle sue previsioni, ma a verificarle.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2023: le previsioni

Ariete

Gli Ariete possono contare su un cielo di forza. Quello che nasce in questo periodo è utile anche per il futuro, quindi non sottovalutate le novità.

Toro

Pensieri legati a questioni di proprietà per i Toro. Sul lavoro ci sono delle situazioni da chiarire e anche la sfera sentimentale non è da meno, quindi fate attenzione.

Gemelli

Buone stelle per i Gemelli, specialmente in amore. Aprire il vostro cuore e recuperate una passione. Sul lavoro c’è qualche rallentamento, ma nulla che non si possa superare.

Cancro

Periodo agitato per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Sul lavoro c’è stata una chiusura, ma agosto, specialmente dal 15 del mese, porta qualche novità.

Leone

I Leone si sentono schiacciati dal peso delle responsabilità, ma devono trarre grande vigore da questa situazione. Dedicarsi all’amore è la scelta migliore, visto che Venere e Sole sono eccellenti.

Vergine

I Vergine, come al solito, guardano al futuro con una grande logica, ma adesso sono chiamati a fare qualcosa in più visto che Mercuro e Marte sono in aspetto buono a Giove. L’amore migliorerà da ottobre.

Bilancia

Luna in ottimo aspetto per i Bilancia, che possono recuperare un po’ di emotività. Dimenticate il tradimento sul lavoro che avete subito tra marzo e maggio e guardate al futuro.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati a scacciare la noia e a placare il nervosismo che sta rendendo difficile sia il lavoro che l’amore. Attenzione ai rapporti con Acquario e Leone.

Sagittario

Rallentamenti sul lavoro per i Sagittario. Ottimi, invece, i rapporti, sia di amicizia che di amore. I single, quindi, sono chiamati ad agire.

Capricorno

Per i Capricorno questo è l’anno delle scelte importanti. Ci sarà un ritorno al passato ma in maniera positiva. L’amore è da curare meglio.

Acquario

Gli Acquario devono riflettere bene e restare con i piedi per terra. Attenzione alle parole in amore.

Pesci

I Pesci dovranno fare delle scelte utili per il futuro, ma sono chiamati a non rischiare. In amore, le coppie di lunga data devono essere confermate. Con alcuni segni come Toro e Capricorno si può costruire qualcosa in più.