Oroscopo Paolo Fox 1 novembre: settimana non facile per gli Acquario

Oggi per moltissimi di voi sarà un giorno all’insegna del riposo e della cura dei propri affetti più cari. L’oroscopo di Paolo Fox, come di consueto, potrebbe riservare delle interessanti novità e per molti ci saranno anche delle sfide da affrontare. Di seguito le previsioni segno per segno di Mercoledì 1° novembre.

Oroscopo Paolo Fox 1° novembre, le previsioni segno per segno

Ariete

I nati sotto questo segno potrebbero avvertire della stanchezza di tipo mentale della quale in molti potrebbero non rendersi conto. Ciò potrebbe portarlo a sospendere il suo lavoro per un periodo più o meno lungo.

Toro

I Toro sono guidati da buoni propositi. Molto importante sarà prestare attenzione alle piccole differenze.

Gemelli

Per i Gemelli la situazione professionale promette bene. Fate attenzione perché non tutti apprezzeranno il vostro operato.

Cancro

I nati sotto questo segno sono in grado di reggere bene lo stress. Potrete prendere in carico dei progetti, ma è raccomandato non fare il passo più lungo della gamba.

Leone

Grazie al supporto di Mercurio, i nati sotto questo segno avranno la possibilità di esprimersi anche su questioni importanti. Fate solo attenzione a non trattare temi che non conoscete.

Vergine

Occhio all’atteggiamento che potreste avere con gli altri che potrebbe essere irruento e poco rispettoso. È bene cercare di correggere il tiro.

Bilancia

Con le persone a voi vicine siete parecchio dure. Vi consigliamo di essere comunque molto gentili con gli altri.

Scorpione

I nati sotto questo segno necessitano di essere capiti dagli altri. Dal punto di vista relazionale la situazione non sarà al top.

Sagittario

I Sagittario hanno bisogno di instaurare relazioni giuste e positive. Per questo motivo è meglio tenersi alla larga da persone con le quali non si ha affinità.

Capricorno

Per i Capricorno questa giornata è stata segnata da alti e bassi. Vi consigliamo in questo caso di dedicarvi a ciò che più funziona bene e che vi appassiona.

Acquario

Questa giornata potrebbe non essere vista in modo completamente positivo. La settimana che vi aspetta non sarà facile da affrontare.

Pesci

Per i Pesci in questa settimana non ci saranno molte preoccupazioni. Potreste dunque cercare qualcosa al quale dedicarvi. In ogni caso la giornata che seguirà potrebbe non essere per nulla stressante.