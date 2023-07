Oroscopo Paolo Fox 10-16 luglio, tempo di ricominciare in amore per i Toro

Il mese di luglio è arrivato: questo significa che siamo entrati nel vivo di questa estate 2023. I più fortunati sono già al mare e c’è chi magari è in trepidante attesa di partire. Le stelle, come sempre ci presentano molte novità e sfide ed è naturalmente Paolo Fox e svelarci quali saranno le previsioni segno per segno. Scopriamole dunque in questo oroscopo pubblicato su DiPiù tv e qui tratto liberamente.

Oroscopo Paolo Fox 10 – 16 luglio, le previsioni segno per segno

Ariete

L’amore sorride particolarmente ai nati sotto il segno dell’Ariete, specie per chi è single. Il cielo è favoevole, in particolar modo nella giornata di domenica 16 luglio. Situazione interessante anche sul lavoro: cogliere l’occasione giusta sarà fondamentale.

Toro

Sul fronte sentimentale i Toro avranno una buona occasione per ripartire. Per quanto riguarda il lavoro state lavorando a qualcosa di centrale. Fate attenzione alle giornate dell’11 e 12 luglio.

Gemelli

Situazione non facile per i Gemelli che tuttavia potranno vedere delle questioni sbloccarsi il prossimo 11 luglio. Attenzione a chi sta vivendo più di una storia. Sul lavoro potreste invece vivere una fase di stallo. Occorre pazientare.

Cancro

I Cancro potrebbero ritrovarsi a far fronte a delle tensioni sul fronte sentimentale. Già nella settimana prossima le cose dovrebbero migliorare. Bene sul lavoro: potrebbero arrivare le risposte che stavate cercando.

Leone

Ottime opportunità per i Leone in amore, specie nella giornata del 10 luglio dove i single potrebbero incontrare qualcuno di molto interessante. Sul lavoro dovrete invece prendere delle decisioni. Arriveranno comunque delle opportunità importanti.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine dovranno fare attenzione alle questioni di cuore. Chi non ha una storia fissa deve fare luce dentro di sé: non si esclude che un vecchio partner possa tornare da voi. Bene sul lavoro anche se è necessario procedere con molta calma.

Bilancia

Ottime notizie in amore per i Bilancia che avranno l’occasione di vivere delle belle emozioni. Il 14 luglio sarà una giornata particolarmente propizia per i sentimenti. Bene anche sul lavoro dove le belle notizie non tarderanno ad arrivare.

Scorpione

Gli Scorpione troveranno Venere in opposizione e ciò significa che potrebbe innescarsi qualche discussione di troppo. Occhio anche su lavoro dove sarà necessario tenere un comportamento prudente.

Sagittario

Per i nati sotto questo segno ci sono belle novità in arrivo in amore, specie per chi è single da tempo. Lasciatevi dunque andare e buttatevi a capofitto in nuovi incontri. Bene anche sul lavoro, soprattutto se si ha un’attività propria.

Capricorno

Per i Capricorno è tempo di buttarsi in nuove storie e di mettere al bando ogni diffidenza. Il sole sorride anche sul lavoro dove è arrivato il momento di raccogliere i frutti del proprio impegno.

Acquario

Per gli Acquario la situazione sentimentale non è facile, ma grazie all’opposizione di Venere riuscirete a trovare la forza dentro di voi. Bene anche sul lavoro dove in autunno arriveranno opportunità interessanti.

Pesci

Situazione complessa in amore per i Pesci che potrebbero avere nei prossimi giorni con qualche polemica. Sul lavoro è tutto in risalita, ma la cosa durerà un po’. Non abbiate fretta.