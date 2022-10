Oroscopo Paolo Fox 10-16 ottobre: in arrivo progetti importanti per Gemelli

La settimana sta per iniziare e come sempre Paolo Fox ci racconta quali saranno i segni più fortunati. Vediamoli insieme.

Il mese di ottobre è entrato nel vivo e come sempre, Paolo Fox non manca di svelare le previsioni segno per segno. Nei giorni dal 10 al 16 ottobre molti saranno fortunati sul lavoro, altri dovranno invece fare particolare attenzione in amore.

Non indugiamo oltre e scopriamo cosa accadrà nell’oroscopo pubblicato su DiPiù Tv.

Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox dal 10 al 16 ottobre

Ariete

Una nuova sfida attende Ariete. Per ciò che concerne i sentimenti siete riusciti ad allontanarvi da quanti vi avrebbero fatto stare male. Attenzione anche al lavoro: saper affrontare i cambiamenti in questa fase sarà quanto mai importante! Vedrai che tutto andrà bene.

Toro

I nati sotto il segno del Toro in amore dovranno portare un po’ di pazienza.

Ascoltate il vostro cuore: solo così riuscirete a fare chiarezza. Sul fronte lavorativo potrebbe esserci della “maretta”. Risolvere tutto non sarà facile, ma vedrai che ce la farai!

Gemelli

Il sole splende sui Gemelli! In amore potrai lasciarti andare. Ottime prospettive anche sul lavoro. portare avanti dei progetti importanti sarà possibile!

Cancro

Sul fronte lavorativo hai bisogno di ritrovare un po’ di serenità. Fare luce dentro di sè è dunque importante.

Nuove sfide invece sul lavoro. Mercoledì 12 ottobre riuscirai addirittura a fare delle proposte: troverai sicuramente chi ti sostiene!

Leone

Sul lato settimanale, i pianeti stanno dalla parte di coloro che sono nati sotto questo segno. Fai attenzione, però ai giorni 11 e 12 ottobre. Sul lavoro invece ci sono novità in vista: occhio al portafoglio!

Vergine

Il segno della Vergine dovrà fare chiarezza sui sentimenti: la paura di soffrire è tanta così come la paura di non riuscire a trovare la persona giusta.

Per ciò che riguarda il lavoro, nel 2023 sarà tempo di soddisfazioni. Vedrai che gli errori fatti presto saranno lontani!

Bilancia

Il segno della Bilancia deve prestare dell’attenzione in più. In amore, nella giornata di 16 ottobre potrebbero esserci delle discussioni. Non dimenticare che le relazioni che nascono in questa fase potrebbero essere cruciali. Porta invece pazienza sul lavoro. Presto le cose potrebbero cambiare!

Scorpione

I nati sotto questo segno dovranno fare qualche chiarezza in più. Ricorda che settimana prossima riuscirai anche ad affrontare una difficoltà. Ottime prospettive invece sul lavoro in previsione del nuovo anno!

Sagittario

CI sono belle novità per i Sagittario. Una storia d’amore potrebbe essere presto in arrivo, ma fare luce dentro di sé è importante. Pazienta un po’ sul lavoro: valuta bene le proposte, ma pensare a nuove opportunità è già possibile!

Acquario

Per gli Acquario la vicinanza di Venere potrà far rinascere i sentimenti. Venerdì 14 ottobre potrà essere un ottimo giorno per avvicinarsi alla persona che più ci piace. Bene sul lavoro, ma i vostri guadagni dovranno aumentare.

Pesci

Buone notizie all’orizzone per i Pesci. In amore presto le cose potrebbero cambiare. Anche sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti. Non devi preoccuparti: preso tutto verrà risolto!