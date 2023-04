Oroscopo Paolo Fox 10-17 aprile, sfide in amore per Vergine e Scorpione

Siamo entrati nel vivo di queste festività pasquali e presto inizierà una nuova settimana di aprile. Le temperature stanno diventando progressivamente sempre più miti e molti hanno già fatto piani per questo lungo weekend. Eppure ci si chiede: cosa ci riserveranno le stelle dello zodiaco nei prossimi giorni? Ce lo ha svelato Paolo Fox nel suo consueto oroscopo pubblicato su DiPiù Tv e qui riportato liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 10-17 aprile segno per segno

Ariete

Settimana molto interessante per i nati sotto il segno dell’Ariete. In amore ci si potrà lasciare un po’ di più e nuove storie potranno fiorire. Per ciò che riguarda il lavoro, c’è un ottimo cielo e nuovi progetti e sfide sono all’orizzonte. Potrebbe esserci della tensione, ma tutto si risolverà.

Toro

Sono giorni di recupero per i Toro in amore. I nati sotto questo segno hanno fatto fronte ad una crisi. Con l’avanzare della primavera tutto si sistemerà. Il cielo promette bene sul lavoro e la creatività sicuro non manca. Continuate così!

Gemelli

La settimana promette bene per i Gemelli sul fronte dei sentimenti. Venere attraverserà questo segno da martedì 11 aprile. Ci potrà lasciare andare e anche le storie che nasceranno in questi giorni potrebbero rivelarsi davvero interessanti. Sul lavoro potreste essere stanchi della monotonia di tutti i giorni. Liberate la vostra mente: vedrete che le criticità pian piano si sistemeranno.

Cancro

I Cancro potrebbero nutrire dei dubbi in amore in questo ultimo periodo e faticate a capire quale potrebbe essere la vostra prossima mossa: magari siete stanchi a causa di una storia che vi siete lasciati alle spalle, ma questo è il momento per raccogliere le energie e riprendere in mano la vostra vita. Ottimo periodo sul lavoro: le belle notizie sono dietro l’angolo, ma potreste trovare in opposizione Giove, seppure ancora per poco.

Leone

Per i Leone la settimana in arrivo dovrebbe promettere molto bene sul fronte dei sentimenti. Occhio però al lavoro: potrebbero esserci belle occasioni in vista, ma è importante non farsele sfuggire. Mantenere la calma e la pazienza sarà importante.

Vergine

Sono giorni tutt’altro che facili per i Vergine. In amore sentite la necessità di fare chiarezza, specie se qualcosa non vi convince a pieno. Avete alle spalle un passato che vi fa male ma in questa fase è importante evitare di isolarsi. Per ciò che riguarda il lavoro, la situazione è un po’ in stallo, ma ci presto qualcosa si sbloccherà.

Bilancia

Giorni positivi per i Bilancia. In amore potreste nutrire qualche dubbio, ma da martedì 11 aprile tutto potrebbe sistemarsi. Sul lavoro i nati sotto questo segno potrebbero affrontare un periodo fatto di cambiamenti: vi servirà del tempo per capire come agire al meglio!

Scorpione

Anche per gli Scorpione questi potrebbero riservarsi dei giorni non facili. In amore sarete chiamati a chiedere le porte ad un passato doloroso. Per ciò che riguarda il lavoro, tra non molto potrebbero arrivare delle risposte che stavate aspettando, però fate attenzione alle vostre finanze. La giornata di venerdì 14 aprile potrebbe essere segnata da polemiche: cercate di starne alla larga!

Sagittario

Settimana alquanto movimentata per i Sagittario. Nella giornata di martedì 11 aprile potreste trovare Venere un po’ in tensione, pertanto occhio alle questioni di cuore! Sul lavoro potrebbe esserci all’orizzonte un rinnovo: entro maggio un accordo già in ballo potrebbe essere finalizzato.

Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero esserci delle sfide importanti in amore: chi è ha concluso da poco una storia sarà chiamato a proseguire lungo la proprio strada, questo perché qualcosa di bello potrebbe accadere. Ottime prospettive sul lavoro: il mese di maggio sarà assolutamente positivo. Nella giornata di mercoledì 12 aprile potreste trovare la luna in opposizione, quindi occhio!

Acquario

Anche il segno dell’Acquario sarà chiamato a sfide non indifferenti, specie in amore dove potrebbero esserci stati dei dubbi: Venere potrebbe tuttavia attraversare tra non molto il vostro segno e questo vi darà una mano. Periodo positivo sul lavoro, anche se sarà necessario tenere a bada le tensioni.

Pesci

In amore il segno dei Pesci dovrà pazientare un po’, specie se dovrà compiere una scelta. Attenzione anche ai pianeti che transiteranno nel vostro segno: Venere potrebbe chiedervi di riflettere un po’ di più, mentre la presenza di Saturno potrebbe introdurre qualche “paletto”. Sul lavoro la situazione è buona, anche se potreste essere in attesa di una una risposta.