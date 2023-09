Oroscopo Paolo Fox 11-17 settembre, novità per Leone. Rinasce la voglia di amare per Bilancia

Siamo nel pieno del mese di settembre e le scuole stanno per riaprire i battenti. A svelarci cosa ci riserveranno le stelle dello zodiaco è come sempre Paolo Fox.

La prima settimana di settembre è passata e l’estate si sta progressivamente avviando verso la sua conclusione. Le scuole stanno iniziando e anche gli irriducibili dell’ultimo minuto stanno rientrando dalle ferie settembrine. Ci si aspetta dunque un mese pieno di novità, ma anche sfide. Cosa ci riserveranno le stelle dello zodiaco? A svelarcelo è come sempre, l’astrologo più amato d’Italia Paolo Fox, in questo oroscopo dall’11 al 17 settembre.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dall’11 al 17 settembre

Ariete

Non sono giorni facili per gli Ariete. Esperienze negative che avete vissuto in passato vi impediranno di lasciarvi completamente andare. C’è tensione anche sul lavoro, ma in questa fase è importante pazientare.

Toro

Innamorarvi di qualcuno per voi non è certo facile, ma nel caso succeda, voi tenderete a non risparmiarvi. Ciò potrebbe non essere sempre positivo e qualcuno potrebbe anche approfittarsene. Mantenete sempre ben saldi alla realtà i vostri propositi.

Gemelli

I nati sotto questo segno stanno fantasticando molto in questi giorni. Evitate la diffidenza in amore. Qualcosa di bello sicuramente succederà. Chi è legato ad una relazione storica non deve dare per scontato il partner.

Cancro

Siete delle persone decise e desiderosi di mostrare di che pasta siete fatti. I vostri sforzi daranno finalmente i loro frutti.

Leone

La settimana inizierà per il verso giusto e le occasioni importanti non mancheranno. Attenzione agli eventuali pensieri che vi frulleranno nella testa. Prendete del tempo per voi stessi.

Vergine

Siete troppo tesi e la mole di lavoro e impegni di certo non vi agevola. Liberate ogni pensiero dalle cose negative. Tornare indietro sugli errori commessi in passato, vi aiuterà a non sbagliare più.

Bilancia

L’amore potrebbe risvegliarsi per i nati sotto questo segno. Una serata con il vostro partner potrebbe far rinvigorire il vostro rapporto. Chi non ha l’anima gemella tornerà a rimettersi in discussione.

Scorpione

La settimana per gli Scorpione promette molto bene e anche i single avranno l’opportunità di vivere nuove emozioni. C’è chi potrebbe portare avanti più di una storia d’amore. Occhio.

Sagittario

I Sagittario riusciranno finalmente a vedere la luce sia da un punto di vista sentimentale che amoroso. Il tanto impegno verrà finalmente ripagato. Non temete di aprirvi con qualcuno.

Capricorno

Non è un periodo roseo per i Capricorno. C’è della tensione nell’aria e ciò potrebbe scatenare delle discussioni. Fate ben attenzione a cosa dite.

Acquario

Gli Acquario vivono questi giorni con grande tranquillità. La voglia di dare il massimo è tanta e riuscirete a centrare i vostri obiettivi.

Pesci

I Pesci avranno l’occasione di trovare molte opportunità interessanti sul piano lavorativo. Ricordate che il destino è nelle vostre mani e cambiare spetterà a voi. C’è chi sarà invidioso di voi, ma non curatevene.