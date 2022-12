Oroscopo Paolo Fox 12-18 dicembre, l'amore promette bene per i Pesci

Una nuova settimana sta per iniziare. Molte le sorprese, ma anche le sfide per i segni dello zodiaco. Cosa ci riserverà l'oroscopo?

Trascorso il lungo ponte dell’Immacolata, è giunto il momento per ripartire con una nuova settimana.

Molte sono le sorprese, ma anche le sfide che ci dovremo aspettare sia in amore che sul lavoro. A svelarci come di consueto quali sono le previsioni per la settimana in arrivo dal 12 al 18 dicembre è Paolo Fox nell’oroscopo pubblicato sul settimanale DiPiù tv e qui ripreso liberamente. Siete pronti a scoprirlo?

Oroscopo 12-18 dicembre, le previsioni di Paolo Fox

Ariete

Settimana non facile per gli Ariete.

In amore, specie nel prossimo weekend, sarà complicato lasciarsi andare. Non c’è molta propensione ad ascoltare chi non si è comportato molto bene con voi. In ambito lavorativo ci sarà da aspettare un po’. Non dermordete e pazientate!

Toro

Bene per i nati sotto il segno del Toro. In amore qualcuno di molto speciale potrebbe entrare nella vostra vita. Buone prospettive anche sul lavoro. Siate ottimisti: i progetti interessanti arriveranno.

Gemelli

In amore potrebbe esserci della stanchezza. Se reputate che una storia non funzioni, vi consigliamo di chiuderla. Sul lavoro ci sono buone stelle all’orizzonte. C’è chi nutre della fiducia in voi e pensa voi siate importanti.

Cancro

Attenzione all’aspetto sentimentale per i Cancro. Evitate le competizioni e occhio alla gelosia. Bene invece sul lavoro: le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Leone

Chi appartiene al segno del Leone dovrà prestare attenzione ai sentimenti.

Questo mese sia che ci si voglia innamorare, sia che si abbia il desiderio di nuove amicizie, potrebbe essere determinante. Sul lavoro il 2023 potrebbe promettere bene: resta solo da capire quale sarà la migliore strategia da seguire.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potrebbero presto attraversare una fase di recupero in amore dopo un mese di novembre, tutt’altro che semplice. In amore potrebbero presto arrivare delle risposte importanti in vista del nuovo anno.

Bilancia

Settimana non facile per il segno della Bilancia. Per ciò che riguarda l’amore sarà importante in questa fase prestare attenzione alle discussioni. Evitate di correre sul lavoro. Bene farsi ascoltare, ma occhio a non fare confusione.

Scorpione

I nati sotto il segno dello scorpione potranno finalmente lasciarsi andare in amore. Il momento sarà dunque propizio per fare nuovi incontri. Per ciò che riguarda il lavoro è tempo di cambiare, specie in vista del 2023.

Sagittario

Per i Sagittario si prospetta una settimana positiva. In amore vi state lasciando andare, com’è giusto che sia. Momento ottimale per fare nuovi incontri anche sul lavoro, complice la vicinanza della Luna.

Capricorno

L’amore sarà nuovamente al centro per i nati sotto questo segno. È arrivato il momento di lasciarsi andare per i nati sotto questo segno. Ogni dubbio potrebbe essere dipanato sul lavoro. Vi raccomandiamo di prestare attenzione a chi vi ostacola.

Acquario

In vista del nuovo anno le storie d’amore potrebbero farsi interessanti per i nati sotto questo segno, specie tra gennaio e febbraio. Sul lavoro potreste presto recuperare: le finanze potrebbero tornare a sorridervi.

Pesci

Per il segno dei Pesci, gli incontri saranno favoriti per ciò che riguarda i sentimenti. Interessanti prospettive sul lavoro, specie grazie alla complicità di Saturno. La strada che state percorrendo è corretta.