Oroscopo Paolo Fox, Gemelli dubbiosi in amore. Progetti in vista per Vergine

Argomenti trattati Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Ci stiamo addentrando ufficialmente nella seconda parte di agosto. Ferragosto è ormai vicinissimo e i più fortunati sono partiti in vacanza al mare o in montagna. Dall’altra parte c’è chi ancora è al lavoro o chi partirà per l’ultimo sprazzo di ferie a settembre. E forse anche per questo motivo che le stelle promettono di riservarci qualcosa di speciale. Scopriamo quali sono le previsioni dal 14 al 20 agosto dell’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox.

Ariete

Gli Ariete stanno avvertendo della stanchezza anche per via dei ritmi frenetici di tutti giorni. Le vacanze saranno l’occasione per poter ricaricare le batterie e vivere il tanto meritato ozio.

Toro

Non ci sono particolari sorprese per i Toro in questo periodo. Agosto è un mese calmo, tuttavia il destino è nelle vostre mani: se volete qualcosa dovete inseguirla per ottenerla.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono assaliti dai dubbi sul lato sentimentale: questo è il momento per fare chiarezza dentro di voi: ricordate che potrete contare sul sostegno di Venere.

Cancro

Per gli appartenenti a questo segno si preannuncia già un settembre molto impegnativo e per questo motivo dovrete farvi trovare pronti. È molto importante in questa fase ritrovare la calma e la serenità.

Leone

I Leone sono tormentati dal passato: questo è il momento di ripartire con la consapevolezza che il futuro vi riserverà qualcosa di speciale.

Vergine

Questo è un periodo particolarmente propizio per i nati sotto questo segno. Le premesse per costruire qualcosa di bello ci sono, ma si dovrà lavorare sodo: occhio a non perdere di vista ciò che è davvero importante per rendervi felici.

Bilancia

I Bilancia sono bloccati da ansie e insicurezze che vi impediscono di coltivare le vostre passioni. Nutrite dubbi anche in amore: ma spetterà a voi agire.

Scorpione

Per gli Scorpione c’è un ottimo cielo. Questi giorni si apriranno con tantissimi incontri che promettono di essere speciali. Le possibilità non mancheranno, ma tutto sta a voi: fidatevi del vostro cuore e non sbaglierete.

Sagittario

Per i Sagittario non può andare meglio, sia in amore che sul lavoro. Avrete inoltre l’occasione di confrontarvi con chi è a voi più caro.

Capricorno

I Capricorno dovranno essere pronti ad abbandonare ogni orgoglio. In questo momento è importante ricordare che non potrete sempre andare avanti senza farvi aiutare.

Acquario

Gestire lo stress per i nati sotto questo segno sarà difficile. La vostra mente va inevitabilmente alle incombenze lavorative, nonostante stiate cercando un po’ di riposo. Ciò si ripercuote anche in amore, ma il rischio è quello di rimanere isolati. Chi vi sta vicino si rivelerà essere prezioso.

Pesci

I Pesci potrebbero essersi ritrovati al centro dell’attenzione per via di alcuni recenti risultati che vi hanno proiettato verso il successo. Ricordate che quando una cosa è “troppo” non sempre fa bene. Cercate di rimanere con i piedi per terra.