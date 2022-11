Oroscopo Paolo Fox 14-21 novembre, settimana non facile per Ariete

La prima metà di novembre è ormai passata, ma come sarà la prossima settimana per i segni dello zodiaco? Lo rivela Paolo Fox nell'oroscopo settimanale.

Stiamo entrando ufficialmente in una nuova settimana di novembre e pian piano ci avviciniamo all’inverno. Come sempre le sfide che attendono i segni dello zodiaco, così come le belle notizie sono diverse.

A rivelarci cosa potremo attenderci nella settimana dal 14 al 21 novembre è Paolo Fox nel suo immancabile oroscopo.

Le previsioni sono pubblicate dal periodico DiPiùTv e qui riportate liberamente. La curiosità sarà senz’altro tantissima, quindi procediamo senza indugio. Siete pronti?

Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox dal 14 al 21 novembre

Ariete

Settimana non facile per i nati sotto il segno dell’Ariete. In amore è necessario capire se la persona che vi piace ricambia ciò che provate. Particolare attenzione dovrà essere dedicata anche al lavoro. C’è chi potrebbe essere invidioso/a nei vostri confronti, pertanto potrebbe rendervi la vita non facile.

Toro

I Toro devono portare un po’ di pazienza in più in amore. Prima di affezionarvi a qualcuno è consigliato fare luce dentro di sè. Occhio al lavoro e all’aspetto economico: le proposte non tarderanno arrivare, è bene prestare attenzione a come vengono gestite le finanze.

Gemelli

Belle novità in vista per i Gemelli. In amore tutto procede bene, pertanto è arrivato il momento giusto per chi si vuole fare avanti, specie nelle giornate del 15 e 16 novembre.

Momento positivo anche sul lavoro, ma c’è della stanchezza. Le cose da fare sono tante.

Cancro

Prospettive importanti per chi è nato sotto questo segno. La voglia di vivere un nuovo amore è importante e siete alla ricerca di qualcuno che vi faccia stare bene. In arrivo nuovi progetti sul lavoro.

Leone

Chi è del segno del Leone potrebbe avere qualche dubbio per ciò che riguarda i sentimenti anche perché fate fatica a trovare chi faccia battere il vostro cuore.

Pazientate un po’ e qualcuno prima o poi arriverà. Forza e coraggio invece sul lavoro: qualcuno si è comportato con voi scorrettamente. Non perdete la calma.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono portare pazienza in amore e fare chiarezza dentro di sè. Altrettanta pazienza anche sul lavoro. Tenete lontani chi vi invidia, il vostro carattere vi aiuterà però a rialzarvi.

Bilancia

Per il segno della bilancia questa seconda parte del mese potrebbe essere positiva per risolvere le questioni di cuore. Non disperatevi se non avete trovato la persona giusta. Sul lavoro presto potrebbe esserci una bella novità, resta solo da capire come muoversi e fare la scelta migliore per sé stessi.

Scorpione

Il periodo è particolarmente propizio per chi è nato sotto il segno dello Scorpione grazie alla vicinanza di Venere che attraversa questo segno. Ottime proposte anche sul lavoro. Serve soltanto pazientare un po’.

Sagittario

Un’ottima settimana attende chi è nato sotto questo segno. Le storie che nascono in questa fase potrebbero diventare importanti. Belle notizie arriveranno per i Sagittario anche grazie alla presenza di contatti buoni.

Capricorno

Buone notizie per i Capricorno. Questo è il momento giusto per lasciarsi andare sul piano sentimentale. Prospettive altrettanto incoraggianti sul lavoro in vista del 2023. I cambiamenti non tarderaranno ad arrivare nonostante la stanchezza.

Acquario

Occhio al segno dell’Acquario. In amore c’è il rischio di dover “gettare” il lavoro alle ortiche per via della contrarietà di Venere. Fate inoltre attenzione alle vostre finanze.

Pesci

Il segno dei Pesci riparte in amore con la giusta grinta e consapevolezza. Nella metà di dicembre potrebbero arrivare delle risposte che si stavano aspettando.