Oroscopo Paolo Fox 15-21 maggio 2023. L'amore sorride a Bilancia e Scorpione. Tensione per Leone

Il mese di maggio è entrato nel pieno, anche se in questi ultimi giorni le giornate sono state particolarmente frizzanti dal punto di vista climatico. Alle vacanze estive manca tuttavia poco e per molti studenti questi sono giorni particolarmente impegnativi anche perché gli esami sono ormai arrivati alle porte.

A questo punto ci si chiede: cosa ci riserverà l’oroscopo? Ce lo svela Paolo Fox nelle consuete previsioni pubblicate su DiPiù tv e qui rielaborate liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 15 al 21 maggio

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, la situazione in amore non è semplice. In voi c’è della diffidenza anche perché alcuni rapporti potrebbero essere poco trasparenti. Una sfida vi attende sul lavoro: Giove non attraverserà questo segno ancora a lungo. Fate vedere a tutti chi siete!

Toro

Situazione positiva in amore per i Toro. Entro la fine di maggio dovrete fare luce su come proseguire un rapporto. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare le risposte che stavate cercando. Tenetevi lontani dalle invidie!

Gemelli

I Gemelli in questi giorni saranno chiamati a prestare particolare attenzione. Occhio alla giornata di domenica 21 maggio. Siete diffidenti, magari perché vi è successo qualcosa con il quale vi siete scontrati e che fa dunque male. Sul lavoro ci sono belle novità, ma Saturno potrebbe essere teso.

Cancro

Chi è nato sotto il segno del Cancro potrà contare sul sostegno di Venere e per questo motivo in amore sarà una fase propizia per fare nuovi incontri. Bene anche sul lavoro. Presto arriveranno belle novità.

Leone

Per i Leone, questi non saranno giorni facili, ciò perché potreste essere tesi. Non perdete mai la calma e prestate attenzione alla giornata del 18 maggio. Occhio anche sul lavoro: presto dovrete prendere in considerazione delle proposte, pensateci bene prima di rifiutarle!

Vergine

Periodo molto interessante per i Vergine, specie in amore dove, grazie al sostegno di Giove ci si potrà lasciare andare. Ottime notizie in arrivo anche sul lavoro: cominciano ad essere visibili i primi frutti!

Bilancia

Ottima settimana in arrivo per i Bilancia. Per chi vive una storia d’amore il cielo sarà molto positivo e ciò varrà anche con gli amici. Belle novità, ma dovrete prendere del coraggio in più.

Scorpione

La settimana potrebbe prospettarsi complicata per gli Scorpione sia in amore dove potreste nutrire dei dubbi su qualcuno che vi piace, così come sul lavoro dove sarete chiamati ad una scelta difficile dal punto di vista professionale. È l’aspetto economico tuttavia a prevalere.

Sagittario

Per i Sagittario c’è un ottimo cielo in amore. Dal prossimo mese potrete contare inoltre sul sostegno di Venere. Cominciate invece a sentire il peso della fatica sul lavoro. In questo ultimo periodo vi siete affrettati su alcune questioni, ma non temete! Il sole tornerà per tutti!

Capricorno

Ottime notizie in arrivo per i nati sotto il segno del Capricorno. Sul lato sentimentale avrete l’occasione di mettervi in discussione grazie ad cielo molto positivo. Anche sul lavoro nelle giornate del 18 e 19 maggio potrebbe esserci una bella novità.

Acquario

Anche per gli Acquario questo periodo potrebbe non essere semplice. Sul fronte sentimentale potreste essere molto dubbiosi e ciò vi causerebbe tensione. Non è facile nemmeno sul lavoro dove faticate ad adattarvi a dei cambiamenti. Fate attenzione dunque alle vostre prossime mosse!

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci possono finalmente vivere belle emozioni e lasciarsi andare in amore. Ottime prospettive sul lavoro questo per via della situazione di stabilità che potrebbe concretizzarsi a breve. Con qualcuno magari non andate d’accordo, ma il dovere chiama!