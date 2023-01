Oroscopo Paolo Fox 16-22 gennaio, tempo di nuovi inizi per il segno dei Pesci

In questa settimana che sta per cominciare tante novità e nuove sfide attendono i segni dello zodiaco. Ecco cosa ci riserva l'oroscopo di Paolo Fox.

Il mese di gennaio è entrato nel vivo e come sempre saranno tante le sorprese, ma anche gli aspetti a cui dovremo prestare attenzione nella settimana che sta per iniziare.

A svelarci naturalmente cosa ci riserveranno le stelle dello zodiaco è Paolo Fox. Cosa succederà nell’oroscopo settimanale dal 16 al 22 gennaio? Scopriamolo in queste previsioni riportate liberamente dall’oroscopo pubblicato su DiPiù Tv

Oroscopo, le previsioni dal 16 al 22 gennaio

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete possono riprendere a respirare grazie anche alla complicità di Venere. Anche chi è single può finalmente tornare a credere nell’amore.

Più complicato sul lavoro dove si sono presentati questioni relative alla sfera economica. Non perdete la speranza: nei prossimi mesi arriverà qualcosa di bello.

Toro

Settimana davvero positiva per i Toro. Il tempo che avete da dedicare ai sentimenti è poco anche per via degli impegni sul lavoro. In questa fase è fondamentale pensare con attenzione ai prossimi passi che farete.

Gemelli

Per i nati sotto questo segno è arrivato il momento di chiudere la porta al passato anche se sarà necessario tenersi lontani dalla gelosia.

Bene sul lavoro dove le buone idee non mancano specie se necessitate di recuperare sul lato economico.

Cancro

Per il segno del cancro, il mese di decembre non è stato un mese facile da affrontare, ma con calma affronterete le cose con il giusto ottimismo e tutto si aggiusterà. Le idee sul lavoro non tarderanno ad arrivare, ma la sfera economica arrancherà un po’.

Leone

In amore potrebbe esserci dello scetticismo.

Una persona potrebbe infatti aver ricevuto da voi delle attenzioni non meritate. Sul lavoro la situazione è buona, ma entro maggio sarete chiamati a decidere se vorrete o meno iniziare un nuovo progetto.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potrebbero nutrire qualche dubbio in amore. E se fosse arrivato il momento di accogliere un nuovo cambiamento nella vostra vita? Occhio sul lavoro: queste sono per voi fasi cruciali. È il momento di ripensare al proprio percorso professionale.

Bilancia

Settimana molto sfidante per il segno della Bilancia. In amore vorreste lasciarvi trascinare specie in questa fase dove avete compreso di aver fatto qualche errore. Attenzione a mercoledì 17 gennaio. Situazione interessante anche sul lavoro dove le buone idee non mancheranno.

Scorpione

Il segno dello Scorpione nutre della diffidenza in amore e lasciarsi andare in modo completo non risulta semplice. Bene sul lavoro dove potrebbero arrivare ben presto chiamate importanti.

Sagittario

Situazione complicata in amore per i Sagittario. Potrebbe piacervi qualcuno che vive lontano da voi o ha già nel cuore qualcun altro. Sul lavoro credete fortemente in quello che fate, ma dovete “sgomitare” per far sentire la vostra voce. Attenzione al portafogli!

Capricorno

Ci sono buone prospettive sul lato sentimentale per i Capricorno. È importante tuttavia lasciarvi andare un po’ di più. Più impegnativo sul lavoro dove è necessario rimanere sereni, specie se operate in un’attività a contatto con il pubblico.

Acquario

Il segno dell’Acquario in questo periodo deve cercare di essere calmo e sereno. Favoriti gli incontri specie se state cercando l’amore. Molto bene anche sul lavoro dove la strada che avete davanti a voi può dirsi ben definita. Sta a voi comprendere quale sarà la prossima mossa.

Pesci

I Pesci sono finalmente pronti a voltare pagina. Venere presto arriverà da voi, in particolare alla fine di gennaio. Sul lavoro le cose potrebbero non andare come desiderate, ma state sereni che tutto prima o poi andrà bene.