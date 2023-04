Oroscopo Paolo Fox 17-23 aprile, settimana impegnativa in amore e sul lavoro per Cancro

Con questa settimana potremo dire di esserci lasciate alle spalle le festività pasquali. Il meteo non è stato dei migliori e in questi ultimi giorni in molte parti d’Italia è stato assaporato un clima eccezionalmente invernale, ma una nuova settimana sta per iniziare: ciò significa che è tempo di ripartire da capo. A questo punto ci si chiede: cosa ci riserveranno questi giorni?

A svelarci cosa potrebbe succedere è Paolo Fox. Le previsioni dell’astrologo più amato d’Italia sono state pubblicate sul settimanale DiPiù tv e qui riportate liberamente.

Oroscopo Paolo Fox 17-23 aprile: le previsioni segno per segno

Ariete

Settimana interessante per i nati sotto a questo segno. In amore la situazione si sta man mano ristabilendo, quindi è il momento di “tirare fuori i denti”. Anche chi è single può tornare a vivere l’amore con serenità. Per ciò che riguarda il lavoro c’è un cielo positivo, questo grazie alla vicinanza della Luna. Le belle notizie non tarderanno ad arrivare.

Toro

La settimana promette di essere molto positiva per i Toro. Sole e Mercurio vi sostengono, ciò significa che ci si potrà lasciare andare a nuovi incontri. Dovrete tuttavia comprendere quale sarà la vostra prossima mossa, ma per andare avanti dovrete chiudere qualche porta. Per ciò che riguarda il lavoro potrebbe esserci qualcosa da risolvere, ma vedrete che riuscirete a venirne a capo.

Gemelli

Giorni interessanti anche per i Gemelli. Sul fronte dei sentimenti state cercando qualcuno che vi stimoli. Sul lavoro qualcosa non sta andando come vorreste, ma tenete al bando ogni polemica!

Cancro

Anche per Cancro saranno giorni molto vivaci. Tra non molto Venere attraverserà questo segno e ci si potrà lasciare andare. Fate attenzione al lavoro: potreste incontrare dei problemi, ma tutto si sistemerà. Da segnalare che, proprio sul lato professionale arriveranno a breve delle belle notizie: servirà solo mantenere la calma.

Leone

I nati sotto il segno del Leone si devono preparare a vivere una settimana movimentata. In amore qualcuno potrebbe avervi fatto perdere la pazienza. Siete chiamati ad evitare di commettere i vecchi errori, ma questo è il momento per non voltarsi indietro. Per ciò che riguarda il lavoro, molto sarà nelle vostre mani: tutto andrà per il meglio!

Vergine

Chi appartiene al segno della Vergine è molto impegnato sul fronte lavorativo. Ciò toglie del tempo alle questioni di cuore, ma tra il 13 e il 14 aprile sarà possibile fare nuovi incontri. Se siete alla ricerca dell’anima gemella dovete capire quale sarà la vostra prossima mossa. Sempre sul lavoro, siete in attesa di risposte, ma fate attenzione al vostro portafogli!

Bilancia

Chi è nato sotto il segno della Bilancia ha dovuto fare i conti con un passato non facile e ora desiderate ripartire. Mantenete la calma sul lavoro: potreste avete un problema da risolvere, quindi potreste avere la necessità di tornare indietro sui vostri passi.

Scorpione

Il segno dello Scorpione potrà vivere in modo positivo l’amore, specie nella giornata del 23 aprile, anche se lasciarsi andare completamente non sarà facile. Sul fronte lavorativo state cercando qualcosa che vi appaghi. Evitate di caricarvi di tensione nella giornata di lunedì 17 aprile.

Sagittario

Gli appartenenti al segno del Sagittario troveranno Venere in opposizione: siete timorosi, pertanto faticate a fidarvi ciecamente. Per ciò che riguarda il lavoro qualcosa potrebbe essersi mosso: stanno arrivando le risposte che stavate aspettando e sono buone.

Capricorno

In amore le cose procedono bene per i Capricorno che potranno contare sul sostegno di Mercurio. Occhio a chi ha intenzione di fare nuove conoscenze: evitate di chiudervi troppo in voi stessi. Sul fronte professionale avete delle questioni sulle vostre spalle: cercate di rimanere sereni!

Acquario

Non sono giorni facili per gli Acquario. In amore potrebbe esserci qualche problema, anche con qualcuno con cui fate fatica ad andare d’accordo. Sul lavoro siete alla ricerca di qualcosa di più: non esitate ad andare per la vostra strada: potrebbe essere quella giusta!

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci potranno contare sul sostegno della Luna e in amore potrete finalmente respirare un po’. Bene sul lavoro dove potranno arrivare le risposte che stavate cercando: questo è il momento giusto per dimostrare chi siete davvero, ma attenzione alle vostre finanze!