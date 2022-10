Oroscopo Paolo Fox 17-23 ottobre: settimana impegnativa per il segno dell’Ariete

Con la prossima settimana entriamo nel vivo di ottobre, ma cosa ci riserverà? Lo svela Paolo Fox nel consueto oroscopo.

Il mese di ottobre è nel vivo, così come l’autunno. Come di consueto Paolo Fox nell’oroscopo settimanale ci svela, segno per segno, cosa ci dovremo aspettare sia in amore che sul lavoro. C’è chi si troverà a fare delle scelte importanti e chi invece potrà togliersi qualche soddisfazione in più.

E Tu? Che segno sei? Scoprilo in questo oroscopo dal 17 al 23 ottobre ripreso da DiPiù Tv.

Oroscopo di Paolo Fox dal 17 al 23 ottobre: le previsioni

Ariete

Sul fronte settimanale i nati sotto questo segno hanno dovuto affrontare qualche difficoltà. Hai bisogno di certezze che tuttavia non riesci a trovare. Il consiglio è quello di stare tranquilli ed evitare discussioni specie nella giornata del 22 ottobre. Periodo impegnativo anche sul lavoro, ma uscirne fuori non sarà impossibile.

Toro

Settimana non facile per i Toro. In Amore, pur non mancando le occasioni, sei molto attento ed esigente per ciò che riguarda la ricerca del partner ideale. Bene anche sul lavoro anche se è necessario prestare particolare attenzione al piano economico.

Gemelli

Per i Gemelli ci sono buone notizie in amore. Nella giornata di sabato 22 ottobre la Luna sarà dalla vostra parte. Attenzione ai single: per loro è tempo di vivere nuove emozioni.

Più complicato sotto l’aspetto lavorativo. Alcuni progetti purtroppo dovranno essere rimandati e la situazione economica non sarà semplice. Pazientate un po’ in questo mese perché potrete avere modo di crescere professionalmente. Forza!

Cancro

Per i Cancro in amore c’è indecisione e affrontare i problemi di cuore potrebbe non essere facile. Il consiglio è quello portare pazienza. Sul lavoro è tempo di cambiamenti: gli stimoli sono pochi e per uscirne potrebbe essere necessario studiare una via alternativa.

Leone

Ottima settimana in arrivo per i Leone. Grazie alla vicinanza di Venere gli incontri saranno favoriti. Se si hanno in ballo più di una storia è necessario fare luce dentro di sè. Sul lavoro potreste avere un piccolo problema da risolvere ma la luna il 18 e il 19 transiterà nel vostro segno e vi darà una mano.

Vergine

Settimana interessante sul piano sentimentale, ma riporre maggiore fiducia nelle persone sarà importante. Bene anche sul lavoro: il progetto non manca, si dovrà pazientare e aspettare il 2023.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia dovranno lasciarsi andare e aprire le porte all’amore. Sul piano lavorativo state attendendo delle conferme specie se dovrete portare avanti una proposta. Fatevi ascoltare!

Scorpione

Ci sono belle prospettive per il segno dello Scorpione grazie alla complicità di Venere. Periodo altrettanto positivo sul piano lavorativo: le opportunità sono tante e le soddisfazioni sono in arrivo.

Sagittario

Settimana positiva per il Sagittario che potrà lasciarsi andare e vivere nuove esperienze. Attenzione alla giornata del 21 ottobre dove qualcosa potrebbe andare in modo negativo. In questo caso sarà necessario mantenere la tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro avrete dalla vostra Giove. Anallizzate bene la situazione: in questo modo sarà possibile mettere a punto un proprio piano d’azione.

Capricorno

Occhio ai Capricorno. Si sta dando troppa importanza al lavoro, meno ai sentimenti. Nella giornata del 21 ottobre qualcosa di inaspettato potrebbe avvenire e una bella amicizia diventare qualcos’altro. C’è aria di attesa sul lavoro. Nel 2023 potrete prendervi qualche soddisfazione. Cercate di fare attenzione e di essere furbi!

Acquario

Per gli Acquario l’amore promette di bussare alla porta. Fate attenzione tuttavia alle persone troppo gelose. Sul lavoro siete invece stanchi. Cercate di valutare i progetti con un po’ di calma.

Pesci

In amore i Pesci sono pronti a lasciarsi andare, ma fate attenzione al 21 ottobre perché sarà necessario rimanere calmi. Sul piano lavorativo evitate di proseguire se trovate dei problemi. Alla fine del mese tutto andrà per il meglio.