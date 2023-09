Oroscopo Paolo Fox, 18-24 settembre: rivivono le emozioni per Leone

L’estate è quasi terminata e gli studenti sono rientrati tra i banchi, così come le ferie – chi più chi meno – sono volate. Questa settimana di metà settembre, segnerà nuove ripartenze e nuovi inizi anche se non sono escluse sfide e insidie. A rivelarci cosa potremo attenderci dal nuovo oroscopo è come sempre l’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox in queste previsioni dal 18 al 24 settembre.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 18 al 24 settembre 2023 segno per segno

Ariete

Bell’inizio per i nati sotto questo segno che saranno pronti a vivere belle emozioni sul fronte sentimentale anche se sarà necessario prestare attenzione al legame con i Bilancia. Bene anche sul lavoro anche se sarete chiamati a rimboccarvi le maniche.

Toro

Non saranno giorni facili per i Toro: se da un lato le coppie hanno avuto finalmente modo di chiudere le porte al passato, dall’altro Scorpione e Acquario potrebbero creare qualche problema. Sul lavoro potreste essere messi nelle condizioni di dover affrontare un nuovo inizio.

Gemelli

Molto bene in amore. Questi saranno giorni propizi per nuovi incontri. Altrettanto bene sul fronte professionale: non mancheranno le rivincite per quanti hanno vissuto una delusione.

Cancro

I Cancro dovranno fare attenzione ad eventuali tensioni. Il passaggio di Marte trasporterà in voi rabbia. Sul lavoro avrete la possibilità di sviluppare progetti che prima avevate accantonato.

Leone

Settimana al top per i nati sotto questo segno in amore. Gli ammiratori di certo non mancano e non si esclude che possa fiorire una storia importante. Periodo particolarmente roseo anche sul lavoro.

Vergine

I Vergine sono chiamati ad uscire fuori dal guscio e a fare nuove amicizie. Occhio al passaggio di Saturno sul lavoro: questo è il momento di chiudere le porte al passato.

Bilancia

Sul lato sentimentale i nati sotto questo segno avranno la possibilità di essere chiari. Occhio sul lavoro: c’è chi vi potrebbe mentire e far finta di sostenermi.

Scorpione

L’opposizione di Venere potrebbe portare in voi della tensione. Sul lavoro fate attenzione alle nuove avventure in partenza.

Sagittario

Venere farà rinascere i sentimenti. Questa è la settimana propizia per fare incontri importanti. Sul lavoro qualcosa potrebbe non essere andato come preventivato. Ciò però non vi butta giù.

Capricorno.

C’è un bel cielo che premierà chi ha una storia. Sul lavoro potreste essere oberati di impegni. Possibilità di iniziare nuovi progetti se si lavora da autonomi.

Acquario

Questa non è una settimana facile per i nati sotto questo segno. Potrebbe esserci tensione con un ex partner. Bene sul lavoro: potrebbe arrivare una telefonata, ma cercate di non correre.

Pesci

L’opposizione di Mercurio potrebbe creare tensioni. Nutrite dei timori anche sul lavoro.