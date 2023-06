Oroscopo Paolo Fox 19-25 giugno, in amore situazione buona per i Toro. Incontri propizi per diversi segni

Oroscopo Paolo Fox 19-25 giugno, in amore situazione buona per i Toro. Incont...

Cielo soleggiato alternato a repentini temporali, le onde del mare, braccia e gambe scoperte da abiti leggeri e corti… possiamo finalmente dire di esserci affacciati all’estate e questa settimana sarà finalmente quella che ci condurrà alla stagione più calda dell’anno. Cosa ci riserveranno le stelle dello zodiaco in questi giorni “baciati dal sole”? come sempre ce lo svela l’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox in questo oroscopo da 19 al 25 giugno pubblicato dal magazine DiPiù Tv e qui liberamente tratto.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 19 al 25 giugno

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete escono da un periodo non facile sul fronte dei sentimenti. Attenzione ai single che potrebbero far fatica a lasciarsi andare, ma se non si rischia è impossibile scoprire se si è fatto bene oppure no. Sul lavoro c’è un buon cielo, ma attenzione alle uscite economiche e alle tensioni.

Toro

I Toro devono prestare la massima attenzione per ciò che riguarda i sentimenti: i rapporti sono solidi, anche grazie alla vicinanza di Toro, ma occhio al lavoro perché potrebbe esserci della tensione. Sul fronte professionale potreste avere sulle spalle qualche incombenza in più e per questo la stanchezza si sta pian piano facendo strada.

Gemelli

Situazione interessante per i Gemelli sul fronte sentimentale, specie per chi è alla ricerca dell’anima gemella: in questa fase il tempo sarà propizio per fare nuovi incontri. Bene anche sul lavoro anche se sarà necessario prestare qualche attenzione in più al proprio portafogli.

Cancro

Anche per i Cancro la situazione amorosa promette di essere interessante: molto bene sul fronte degli incontri anche se è raccomandato non complicarsi troppo le cose. Una sfida vi attende sul lavoro: dopo un periodo di stallo potrete finalmente “rimettervi in marcia”: riuscirete nel vostro intento, non c’è alcun dubbio!

Leone

I nati sotto il segno del Leone devono prestare qualche attenzione. Sul fronte sentimentale l’amore procede bene, ma forse in questa fase siete più interessati ad un’avventura. Per quanto riguarda il lavoro sono in arrivo interessanti novità che tuttavia non vi convinceranno a pieno. Occhio alla vostra prossima mossa!

Vergine

I Vergine in questo periodo sentono il bisogno di innamorarsi e già nella giornata di venerdì 23 giugno potrebbe arrivare la risposta che tanto aspettavate. Situazione favorevole sul lavoro anche se potreste cominciare a ricevere uno stipendio un po’ più alto. In ogni caso Giove è favorevole e molto dipenderà da voi.

Bilancia

Tutto procede bene per i Bilancia: sia in amore dove saranno giorni propizi per nuovi incontri, sia sul lavoro dove dovrete fare luce su alcune questioni che per ora rimangono aperte. Attenzione però: dal passato non si può più scappare!

Scorpione

Non sono giorni facili per gli Scorpione! In amore le cose procedono bene, ma potreste essere diffidenti forse perché temete qualcosa. Sul fronte lavorativo potrebbero arrivare belle notizie, ma anche qui potreste avere qualche paura: abbiate più fiducia in voi!

Sagittario

Chi è nato sotto il segno del Sagittario può vivere una situazione sfidante in amore: qualcuno vi interessa? Prendete coraggio e andate avanti. Sul lavoro potreste avvertire della stanchezza, ma c’è un buon cielo anche se dovrete fare attenzione alle vostre finanze!

Capricorno

Per i Capricorno la situazione sentimentale è assolutamente favorevole anche se sarete chiamati a lasciarvi alle spalle un passato doloroso. Bene anche sul lavoro anche se i progetti già iniziati dovranno essere portati avanti fino in fondo: non fermatevi perché avete scelto la strada migliore!

Acquario

Chi è nato sotto il segno dell’Acquario non ha davanti a sé una situazione facile in amore: potreste valutando di mettere fine ad una storia, ma non sapete come fare: in questo caso sarà necessario fare luce dentro di sé. Periodo grigio sul lavoro finanziario, non temete perché tutto si aggiusterà.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci stanno facendo fatica a lasciarsi andare in amore, specie per chi da tempo non ha qualcuno al proprio fianco. Sul lavoro tutto procede bene, ma forse potrebbe essere arrivato il momento di una svolta. Questo è il momento di pensare a ciò che volete veramente.