Oroscopo Paolo Fox 19-25 settembre: settimana a cinque stelle per molti segni

Come di consueto Paolo Fox ha svelato i segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 settembre. Scopriamo quali.

Dimmi che segno sei e ti dirò come sarà questa settimana... Paolo Fox come sempre ha svelato segno per segno che tipo di settimana ci dovremo attendere dal 19 al 23 settembre. Sono diversi i segni zodiacali, stando a quanto emerge dal settimanale Di Più Tv, da tenere d’occhio.

Scopriamo dunque, punto per punto cosa ci dovremo aspettare in queste previsioni pubblicate dal periodico.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno

Ariete

I nati sotto questo segno potrebbero vivere momenti di preoccupazione all’inzio di questa settimana. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti importanti all’orizzonte, mentre per sul fronte amoroso Giove è dalla parte di questo segno. Attenzione alle dinamiche familiari.

Toro

Per i nati di questo segno si preannuncia un’ottima settimana.

Le stelle infatti sostengono i Toro. Periodo positivo anche sul lavoro.

Gemelli

In amore è tempo di mettersi in discussione: è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle i periodi negativi della propria vita e di vivere una nuova relazione. Necessario fare delle scelte importanti anche sul lavoro: attenzione al portafoglio!

Cancro

Buone settimana anche per chi è del segno del cancro. In amore è necessario fidarsi di chi ci sta accanto. Per ciò che riguarda il lavoro la ruota ha iniziato a girare dalla vostra parte in particolare tra lunedì 19 e martedì 20 settembre.

Leone

Anche per i nati sotto questo ci sono buone nuove in amore: è il momento di “uscire dal proprio guscio” e fare nuove conoscenze. Sul lavoro, grazia anche alla vicinanza di Giove, è tempo di raccogliere i frutti di tanti sacrifici.

Vergine

Settimana non semplice per il segno della vergine. Per chi è single è giunta l’ora di fare nuove conoscenze. Sul lavoro si è agitati, tutto però potrebbe risolveri quanto prima.

Bilancia

Per il segno della Bilancia un nuovo amore busserà presto alla porta perciò ora più che mai è arrivato il momento di lasciare parlare il proprio cuore. Sul lavoro non è il momento di demordere. Questo significa che superare le sfide è quanto mai importante. Forza!

Scorpione

Settimana interessante per i nati sotto il segno dello Scorpione. In amore il tempo è propizio per i nuovi incontri. Tanti progetti in vista per quanto riguarda il lavoro.

Sagittario

In amore i nati sotto questo segno potrebbero incontrare qualche difficoltà, ma non per molto. Difficoltà anche sul lavoro. Giove è dalla parte di questo segno, diversamente da Marte.

Capricorno

Anche per Capricorno è arrivato il momento di vivere nuovi amori e fare conoscenze. Idee chiare e coerenza sul lavoro, caratteristiche queste che sono molto apprezzate da chi ti sta accanto.

Acquario

Per gli acquario, sul fronte amoroso, si è riaccesa la passione. Stanchezza invece sul lavoro: temi di non farcela, ma tutto pian piano si risolverà per il meglio!

Pesci

Ci sono interessanti novità in amore per i Pesci. Particolare attenzione va prestata a eventuali ritorni di fiamma. Situazione invece non facile sul fronte del lavoro. Si consiglia di non perdere la pazienza.