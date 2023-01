Oroscopo Paolo Fox 2-8 gennaio, nuove sfide attendono Vergine e Bilancia

Passato il Capodanno è giunto il momento per un nuova settimana di iniziare: cosa ci riserverà? Lo ha svelato Paolo Fox nell'oroscopo dal 2 all'8 gennaio.

L’oroscopo settimanale è da sempre un momento particolarmente sentito per i moltissimi appassionati (e non solo).

Come oramai accade di consueto Paolo Fox ci ha svelato cosa potremmo aspettarci in amore e sul lavoro. Non indugiamo oltre e scopriamo l’oroscopo dall’2 all’8 gennaio riportato liberamente dall’approfondimento apparso nel periodico DiPiù Tv.

Paolo Fox, l’oroscopo dal 2 all’8 gennaio

Ariete

Il mese di dicembre per i nati sotto il segno dell’Ariete non è stato semplice, specie sul fronte dei sentimenti dove bisogna tenersi alla larga dalle relazioni complicate.

Buone prospettive per il lavoro nella quale la situazione è in salita, complice la vicinanza di Giove.

Toro

Nuove sfide attendono i Toro. Per ciò che riguarda i sentimenti sarà necessario tenere a bada le tensioni. Il lavoro è andato a rilento, ma grazie alla vicinanza delle stelle sarà possibile pensare a nuovi progetti.

Gemelli

Belle novità in arrivo per i Gemelli. In amore ci si potrà finalmente lasciarsi andare grazie alla presenza di Venere.

Il 4 e il 5 gennaio saranno giorni propizi per chi sta valutando di cambiare casa o “imbarcarsi” in nuovi progetti. C’è stata aria di cambiamento sul lavoro. Ora è il momento di far sentire la propria voce.

Cancro

I Cancro stanno dando ultimanente precedenza all’aspetto lavorativo, ma adesso è il momento per dedicarsi a chi vi sta vicino. Occhio sul lavoro: cercate di non affrettare troppo le cose.

Leone

Ci sono belle prospettive in amore per i Leone, ma in questa fase bisognerà guardare dentro di voi. La necessità infatti è quella di lasciarsi alle spalle un passato non facile. Non è stato semplice nemmeno sul lavoro, ma andate avati e mettete al bando ogni preoccupazione.

Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine è tempo di rimettersi in discussione in amore. Prestate maggiore attenzione alle amicizie che potrebbero tramutarsi in qualcos’altro.

Bene sul lavoro grazie alla vicinanza di Sole e Mercurio. Nel 2023 potrebbero arrivare belle novità.

Bilancia

Per i Bilancia potrebbero esserci dei dubbi per ciò che riguarda i sentimenti. Chi ha qualcuno nel cuore e vorrebbe dichiararsi dovrebbe pazientare e procedere con calma. Novità in arrivo anche sul lavoro, ma sarete chiamati a scelte importanti. Occhio alle discussioni.

Scorpione

Per gli Scorpione è tempo di lasciarsi andare per ciò che riguarda i sentimenti. Sugli altri avete qualche responsabilità, ma anche pensare a sé stessi è altrettanto importante. Ricordate che la prima parte dell’anno sarà cruciale. Il mese di maggio potrebbe riservare in particolare delle sorprese.

Sagittario

Possibili belle novità in arrivo per i Sagittario sul fronte dei sentimenti, specie se una storia è nata negli ultimi mesi del 2022. Le prospettive sono buone anche sul lavoro grazie al sostegno delle stelle. Bene così!

Capricorno

Situzione non facile per i Capricorno in amore. Siete certamente molto attivi, anche se si dovrà prestare attenzione al giorno dell’Epifania che potrebbe essere accompagnato dalla tensione. Bene sul lavoro. Il 2023 sarà un anno positivo.

Acquario

Si prospetta un periodo propizio per gli Acquario in Amore grazie al transito di Venere che vi permetterà di lasciarvi andare. Occhio invece sul lavoro: fermatevi un attimo e fate luce dentro voi. Non mancherà molto prima che il Sole transiti nel vostro segno.

Pesci

Il momento è quello buono per i nati sotto il segno dei Pesci sul fronte dei sentimenti. Se avete qualcuno nei vostri pensieri sarà l’occasione giusta per avvicinarsi, complice la prossima vicinanza della Luna. Tempo di bei cambiamenti sul lavoro. Le risposte che aspettavate non tarderanno ad arrivare.