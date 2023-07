Oroscopo Paolo Fox 21-23 luglio, tensioni in amore per Gemelli

Il weekend è alle porte, ma cosa ci riserveranno le stelle? Ce lo svela come sempre l'astrologo più amato d'Italia, Paolo Fox.

Il mese di luglio è iniziato sta volgendo a termine, ma non il caldo che ci terrà ancora compagnia per molto. I più fortunati sono già in vacanza e gli esami scolastici e universitari sono stati messi da parte. C’è chi dall’altra parte è ancora al lavoro e attende di andare in vacanza.

La domanda a questo punto è una sola: cosa ci riserveranno le stelle? A svelarcelo è l’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox in questo oroscopo pubblicato dal settimanale DiPiù tv e qui liberamente tratto.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 21 al 23 luglio segno per segno

Ariete

La situazione promette bene per Ariete grazie al transito dei pianeti: per chi ha qualche problema con il partner presto tutto si risolverà.

Toro

Non sono giorni facili per i Toro: chi è single deve procedere con calma, occhio anche alle coppie che dovrebbero tenersi a debita distanza dalle difficoltà.

Gemelli

Nella giornata del 21 luglio, per chi è single potrebbe esserci qualche problema in più. Non si esclude invece una pausa per chi ha una storia.

Cancro

Periodo interessante per i Cancro. Chi ha da poco iniziato una convivenza ha a che fare con una questione che va risolta. Bene invece per i single.

Leone

La giornata del 21 luglio sarà particolarmente propizia per gli incontri per i nati sotto questo segno. Attenzione a Giove: chi è in coppia dovrebbe prestare particolare attenzione.

Vergine

Non saranno giorni facili per i Vergine: se si ha un’attività si dovrebbe fare attenzione ai piccoli problemi. Anche le coppie dovrebbero fare attenzione ai rischi.

Bilancia

C’è poco da dire: per i single nati sotto questo segno, i prossimi giorni saranno propizi per ritrovare la voglia di amare.

Scorpione

L’amore potrebbe tornare a bussare alla porta, specie se si è chiusa da poco una storia.

Sagittario

Se si è single questi giorni potrebbero essere interessanti per fare nuovi incontri. Giorni positivi anche sul fronte lavorativo.

Capricorno

Se si è single, I prossimi giorni saranno favorevoli per fare nuovi incontri: chi sta aspettando delle risposte in amore, non tarderanno ad arrivare.

Acquario

Situazione non facile, specie se si stanno vivendo dei rapporti a metà: occhio alle coppie che saranno chiamati a risolvere dei problemi.

Pesci

In queste ore che precedono il weekend sarà molto importante restare cauti. Chi è single sarà particolarmente carico mentalmente.