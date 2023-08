Oroscopo Paolo Fox 21-27 agosto, turbolenze in amore per Sagittario. Giorni frenetici per Vergine

Oroscopo Paolo Fox 21-27 agosto, turbolenze in amore per Sagittario. Giorni f...

Argomenti trattati Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Ferragosto è passato e c’è chi è ritornato al lavoro, mentre i più fortunati si stanno godendo qualche giorno di ferie, anche se non mancano i ritardari che si stanno accingendo a partire per le tanto meritate vacanze. Le stelle, come sempre, ci riserveranno tante sorprese, ma anche sfide da superare e a svelarcele è l’astrologo più famoso d’Italia Paolo Fox in questo oroscopo dal 21 al 27 agosto.

Ariete

Gli Ariete, grazie all’intervento delle stelle, stanno trovando davanti a sé la strada spianata, anche se non mancano dubbi specie per ciò che riguarda gli aspetti più complessi del vissuto quotidiano. Per questo motivo è importante cercare il confronto con chi reputate fondamentale.

Toro

In questi giorni i nati sotto il segno del Toro potranno vivere ancora qualche momento di relax che tuttavia si alternerà a continui compiti da svolgere. Evitate di fare di ciò che va oltre le vostre possibilità. Il momento più propizio non tarderà ad arrivare.

Gemelli

Per i Gemelli le prospettive sono buone sul fronte lavorativo: se farete la mossa giusta potranno arrivare belle notizie. Nutrite dei dubbi in amore: la raccomandazione è quella di tenere a bado ogni gelosia.

Cancro

I Cancro hanno l’occasione di farsi guidare dal sesto senso. Caricarvi di responsabilità sarà la mossa giusta. Fate però attenzione alle questioni che riguarderanno la vostra famiglia il partner.

Leone

Bene per i Leone sul fronte sentimentale anche se sarete chiamati a non ricadere nelle vecchie abitudini. Situazione non meno positiva sul lavoro: tra non molto potrete raccogliere i frutti del vostro impegno.

Vergine

Questi giorni promettono di essere interessanti per i nati sotto questo segno. I Vergine faticano a fermarsi, gli impegni non mancano e ciò non vi pesa. Belle prospettive anche sul piano sentimentale.

Bilancia

I nati sotto questo segno hanno vissuto attimi di tensione. Troppe dinamiche sono in gioco. Non esitate a fare la vostra scelta.

Scorpione

Gli Scorpione avranno il loro bel daffare nei prossimi due mesi. Per questo motivo è importante che vi riposiate in questi giorni in modo da non farvi trovare impreparati.

Sagittario

Il vostro amore in questi giorni è messo a dura prova. Non trascurate il vostro partner e preparatevi a trascorrere insieme dei bei momenti. Non va altrettanto bene per i single: vi sentite soli e risolvere questa situazione non è facile.

Capricorno

Le stelle in questi giorni non vi renderanno facile la vita, ma queste occasioni potranno comunque essere trasformate in qualcosa di speciale. Datevi dunque da fare.

Acquario

Per gli Acquario c’è aria di cambiamento, ma agosto in questo senso non è stato dei migliori. Provate ad affrontare qualcosa.

Pesci

I nati sotto questo segno avranno la possibilità di chiarire ogni dubbio. Gli impegni che troverete sul vostro cammino vi stancheranno. Forse è arrivato il momento di far gravare su di voi meno incombenze.