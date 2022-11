Oroscopo Paolo Fox 21-27 novembre, la luna attraversa il segno della Bilancia

Anche la fine di questo mese di novembre è sempre più vicina e come sempre Paolo Fox quali sono i segni più fortunati e quali dovranno prestare particolare attenzione nella settimana dal 21 al 27 novembre.

Siete curiosi di sapere cosa accadrà? Lo scopriremo nel consueto oroscopo che viene pubblicato su DiPiù Tv e qui riportato liberamente.

Oroscopo, dal 21 al 27 novembre: le previsioni segno per segno

Ariete

In amore le stelle promettono bene per Ariete. In questa fase sarà importante fare chiarezza nel proprio cuore. Per ciò che riguarda l’aspetto lavorativo potrebbe esserci dell’insoddisfazione. Non ti preoccupare perché gli elementi per farcela ci sono.

Toro

Sul lato sentimentale la situazione potrebbe essere in rallentamento, ma già nel mese di dicembre potrebbero esserci dei cambiamenti. Buone notizie sul lavoro in vista del 2023. Non fatevi trovare impreparati!

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli a causa degli impegni sul lavoro potrebbero essere poco attenti. Occhio sul lavoro. Sentite la necessità di dire quello che vi passa per la testa, ma chiedetevi: è davvero necessario?

Cancro

In amore le stelle stanno dalla parte dei nati sotto il segno del Cancro. Attenzione a non affezionarvi a chi è già impegnato. Situazione in progressione per i Gemelli, occhio però alla giornata del 21 novembre!

Leone

I nati sotto il segno del Leone potranno tornare a scoprire l’amore dopo un periodo non facile. Per ciò che riguarda il lavoro passate oltre se qualcosa non è di vostro interesse.

Vergine

Per i Vergine l’amore subisce un piccolo momento di pausa per via delle poche sorprese. Periodo di stop anche sul lavoro, ma siate sereni: tutto ciò potrebbe presto cambiare.

Bilancia

Per i Bilancia l’amore procede in modo ottimale e ora è finalmente arrivato il momento di lasciarsi il passato alle spalle. Grazie a Venere i nuovi incontri saranno favoriti. Per ciò che riguarda l’aspetto lavorativo, presto potrebbe arrivare una chiamata per voi propizia.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno prestare attenzione al lato sentimentale nel quale sarà necessario recuperare della fiducia. Martedì 22 novembre potrebbe essere l’occasione per portare avanti un progetto importante.

Sagittario

Il segno del Sagittario potrà lasciarsi andare in questa settimana sul fronte dei sentimenti. Occhio dunque a non isolarvi. Periodo positivo anche sul lavoro.

Capricorno

Buone prospettive per i Capricorno sul lato sentimentale in vista del prossimo mese. Bene anche sul lavoro soprattutto se si pensa che dalla primavera del 2023 potrebbe arrivare qualcosa di importante.

Acquario

Gli Acquario devono lasciarsi alle spalle il passato per ciò che riguarda i sentimenti. Sul lavoro ci sono interessanti novità nonostante un po’ di stanchezza. La necessità è quello di cambiare direzione e svoltare!

Pesci

Settimana non semplice per chi è nato sotto questo segno. Sul fronte settimanale cercate di pazientare specie se siete dubbiosi. C’è della confusione sul lavoro, ma non temete questa situazione non dovrebbe durare poco.