Oroscopo Paolo Fox 22-28 maggio, prudenza in amore per gli Ariete. Il cielo sorride ai Vergine

Oroscopo Paolo Fox 22-28 maggio, prudenza in amore per gli Ariete. Il cielo s...

Oroscopo Paolo Fox 22-28 maggio, prudenza in amore per gli Ariete. Il cielo s...

Sembra difficile da credere, ma è successo. Anche il mese di maggio si è concluso, ma non senza criticità. Il meteo, come purtroppo sappiamo non è stato affatto clemente, specie per la popolazione dell’Emilia-Romagna e proprio per questo speriamo che le stelle possano augurarci di ripartire più forti di prima. Per scoprire cosa ci riserveranno le stelle, non vi resta che leggere l’oroscopo di Paolo Fox, pubblicato su DiPiù tv e qui ripreso liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 22 al 28 maggio

Ariete

Per i nati sotto questo segno sarà possibile poter contare sul sostegno di Marte. Occhio alla giornata di lunedì 22 maggio dove dovrete prestare un po’ di prudenza. Anche sul lavoro dovrete fare attenzione: i progetti in ballo sono tanti, per cui potrebbe essere il caso che vi prendiate una pausa.

Toro

Ci sono buone prospettive in amore per i Toro, specie sul fronte degli incontri grazie al sostegno di Venere e Giove. Attenzione tuttavia a non complicarvi la vita, magari perché emerge in voi dell’orgoglio. Bene sul lavoro: il cielo è davvero molto positivo.

Gemelli

Settimana molto buona per i Gemelli. In amore c’è timore di commettere qualche errore, magari perché avete vissuto una storia non duratura. Attenzione perché potrebbe arrivare una bella novità, ma non sapete come affrontarla. Sul lavoro sarete chiamati a portare a termine ciò che avete iniziato, anche se dovrete essere disposti a perdere qualcosa.

Cancro

Prospettive positive anche per i Cancro che possono lasciarsi andare per ciò che riguarda i sentimenti. Nella seconda parte di questa settimana avrete l’occasione di mettervi in gioco. Bene sul lavoro, anche se dovrete fare attenzione al portafogli. Se dovrete dare una svolta alla situazione, molto dipenderà dalle decisioni che prenderete.

Leone

Situazione interessante per i Leone che potranno contare sulla presenza di Venere. In particolare sarà assolutamente positivo il legame che si instaurerà con i nati sotto il segno della Bilancia dell’Ariete. Più complessa la situazione sul lavoro anche se potrebbe esserci della tensione. In questo caso dovrete proseguire per la vostra strada.

Vergine

Non sarà una settimana facile per i Vergine. In amore potrete lasciarvi andare grazie ad un cielo positivo, anche se nella giornata del 27 maggio potrebbero nascere delle incertezze. Sul lavoro sarete chiamati ad affrontare dei cambiamenti. Fate attenzione se dovrete partire da zero.

Bilancia

Anche per i Bilancia la settimana promette di essere interessante. In amore ci sono delle incertezze, specie nella giornata di martedì 23 maggio. Per ciò che riguarda il lavoro è necessario che ci siano delle nuove entrate per compensare le passate uscite di denaro. Presto tutto si sistemerà.

Scorpione

Nuove sfide attendono gli Scorpione. In amore dovrete procedere senza fretta, per via dell’opposizione di Giove. Gli incontri promettono bene anche se da parte dei single potrebbe esserci della diffidenza. Cielo molto positivo sul lavoro: ma dovrete prendere una decisione importante.

Sagittario

Non saranno giorni facili per i Sagittario, specie in amore dove una persona si è rivelata diversa da come ve l’aspettavate. Occhio a non essere troppo polemici, specie tra il 27 e il 28 maggio. Sul fronte lavorativo state avvertendo della stanchezza, ma presto le cose cambieranno.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno saranno chiamati a prestare qualche attenzione in più, specie in amore dove le storie non saranno facili da gestire, quindi proseguite con prudenza. Molto meglio sul lavoro dove troverete un cielo molto buono.

Acquario

Chi è nato sotto il segno dell’Acquario dovrà affrontare qualche difficoltà in amore, specie nella giornata di giovedì 25 maggio. Ci sono dei dubbi, specie se un amore è appena nato. Tensione anche sul lavoro. Portate pazienza: prima poi la situazione si sistemerà.

Pesci

I Pesci affronteranno in questi giorni qualche piccola criticità: se amate qualcuno che è a voi distante, magari perché legato a qualcun altro, cercate di tenerlo alla larga. Sul lavoro siete alla ricerca di novità. Non temete perché tutto andrà bene!