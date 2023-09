Oroscopo Paolo Fox 22 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Anche questa mattina Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ad occhi chiusi alle sue previsioni, ma a verificarle. Che cosa accadrà oggi, venerdì 22 settembre 2023.

L’oroscopo di Paolo Fox: cos’hanno in serbo le stelle per oggi venerdì 22 settembre 2023?

Ariete: Oggi il tuo livello di energia è al massimo e hai molta voglia di avvenutura, ma questo venerdì non sarà ottimale. Infatti, è necessario che tu tenga sotto controllo le finanze che non vanno molto bene. Anche l’amore non è granchè in forma, forse non è la tua priorità o forse ci sono questioni irrisolte nella tua relazione.

Toro: La salute è probabilmente il settore più precario in questo momento. Devi prenderti maggior cura di te, ma non farti prendere dalle paure. Anche in amore le cose non vanno a gonfie vele e ci sono dei conflitti all’interno della coppia. Nel lavoro la situazione è ottima, continua così.

Gemelli: Oggi il tuo livello di energia è relativamente basso, ma non fartene un cruccio, la fortuna è in aumento e questo potrebbe essere il momento giusto per compiere un passo coraggioso. Bene la salute e anche le finanze.

Cancro: Ci sono porblemi da risolvere in amore e non sembra che le soluzioni siano così vicine. Non è nemmeno una giornata fortunata, d’altronde le stelle non possono essere sempre dalla tua parte. Le finanze sono stabili e l’energia è su livelli alti, ma fi attenzione alla salute.

Leone: In questa giornata la salute potrebbe giocarti qualche scherzetto, ma cerca di non andare nel panico. In amore tutto gira per il verso giusto, su questo fronte non ci sono problemi. In campo lavorativo le cose non vanno granché, ci saranno giorni migliori. Attenzione anche alle finanze.

Vergine: Hai dei problemi in campo finanziario: ostacoli e imprevisti che tuttavia riuscirete a gestire tutto nel migliore di modi. In amore ci sono margini di miglioramento, ma potresti fare di più. Hai grande determinazione che ti aiuterà a realizzare gli obiettivi preposti.

Bilancia: In questo momento stai attraversando una fase di alti e bassi, ma non c’è nulla da temere e devi stare calmo. In amore potresti sentirti un po’ confuso, ma si tratta di qualcosa di passeggero, mentre nel lavoro dovrai impegnarti in una delle tue doti maggiori: la leadership.

Scorpione: Stai vivendo un periodo davvero fortunato ed ad oggi non c’è niente che possa fermarti. Il lavoro procede molto bene, ma devi stare attento alle tue finanze. In amore ci sono margini di miglioramento, ma sta andando alla grande.

Sagittario: Il tuo livello di compatibilità con gli altri è basso, ma non abbatterti. Devi sempre tener presente che la vita è fatta così e le situazioni mutano. Ti stai facendo trascinare dal tuo spirito avventuroso, ma devi stare attento perché potresti mettere in crisi le finanze. In questa giornata non sarai fortunatissimo.

Capricorno: La tua salute è forte, per cui non devi preoccuparti da questo punto di vista e in amore tutto procede normalmente. Stai vivendo nella routine e forse ci vuole una scossa ogni tanto per ravvivare il rapporto. Nel lavoro le cose non girano come vorresti e anche le tue finanze non sono così stabili. Punta sulla tua energia, perché quella non ti manca.

Acquario: Nel lavoro non tutto va come vorresti, devi essere più attento e concentrato. L’amore promette bene, non vedo particolari problemi all’orizzonte, ma dovresti occuparti del tuo equilibrio interiore che pare instabile. Tutto bene per quanto concerne la salute fisica, ma presta attenzione alle finanze che vanno gestite al meglio.

Pesci: La fortuna non è dalla tua parte e ne hai avuto prova, ma questo non deve abbatterti. L’amore procede abbastanza bene, ma potresti fare e dare qualcosa di più. Prenditi cura della tua salute e fai attenzione a. laoro, dove le cose potrebbero migliorare.