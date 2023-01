Oroscopo Paolo Fox 23-29 gennaio 2022, sitiuazione non facile in amore per Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox 23-29 gennaio 2022, sitiuazione non facile in amore per To...

Oroscopo Paolo Fox 23-29 gennaio 2022, sitiuazione non facile in amore per To...

Il primo mese dell’anno è ormai agli sgoccioli e tra non molti giorni saremo pronti a dare il benvenuto a febbraio, il mese più corto dell’anno.

Va detto che abbiamo ancora del tempo per scoprire cosa succederà in questa ultima settimana. Come sempre i mesi dello zodiaco ci riserveranno tante novità, ma anche sorprese. Non ci resta che procedere senza indugio con l’oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 gennaio 2022, pubblicato dal settimanale DiPiù Tv e qui riportato liberamente.

Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox dal 23 al 29 gennaio

Ariete

Nuove sfide attendono gli Ariete.

C’è chi si è lasciato alle spalle una storia importante, ma già dalla fine del prossimo mese potrebbero essere piantate le radici per qualcosa di importante. Situazione impegnativa anche sul lavoro, ma tutto andrà per il meglio.

Toro

I nati sotto il segno del Toro devono prestare qualche attenzione in più. Perciò che riguarda il lato sentimentale vi riesce difficile non perdere la pazienza. Buone prospettive anche sul lavoro, ma sarà necessario attendere ancora un po’ prima che i progetti diano i loro frutti.

Gemelli

In amore potreste incontrare qualche difficoltà con il partner, specie se vi sono state delle incomprensioni. Sul lavoro le cose vanno a gonfie vele e potrete concrentrarvi sui nuovi progetti.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro potrebbero essere indecisi per ciò che riguarda l’amore. In questa fase sarà anche necessario che non si ripresentino vecchie situazioni che hanno creato problemi. Periodo propizio sul lavoro specie se si vuole prendere una svolta nella propria vita.

Leone

Per i Leone la situazione non è troppo facile in amore per via dell’opposizione di Venere. Per ciò che concerne il lavoro è necessario trovare un maggior ordine. Avete veramente tanto a cui pensare!

Vergine

Il segno della Vergine in questa fase non cerca l’amore e anzi, fatica a lasciarsi andare a nuove storie. Situazione impegnativa sul lavoro: è arrivato il momento di valutare nuove proposte, ma occhio a non perdere la pazienza.

Bilancia

Per il segno della Bilancia le cose non potrebbero andare meglio. In amore vi state confrontando con una nuova persona arrivata nella vostra vita. Bene anche sul lavoro dove ci sono buone prospettive grazie alla vicinanza di Marte, presente nel vostro segno fino alla fine di marzo.

Scorpione

Ci sono delle situazioni da sbloccare per i nati sotto questo segno. In amore sarà necessario pazientare un po’ prima di fare discussioni. Non va meglio sul lavoro dove alcune questioni economiche sono in stallo.

Sagittario

Ci sono alcune cose da sistemare per i Sagittario. In amore potreste sentire la necessità di mettere in chiaro delle questioni specie se nutrite qualche dubbio nei confronti del vostro partner. Bene sul lavoro. Giove è con voi e presto dovreste riuscire a cogliere buoni risultati.

Capricorno

Anche i Capricorno non stanno affrontando un periodo facile. Siete più concentrati sul lavoro che in amore. Siete anche un po’ stanchi dal punto di vista lavorativo: fatevi dare una mano. Presto tutto si sistemerà.

Acquario

Settimana molto interessante per gli Acquario. Potrebbe essere nato un nuovo amore o magari c’è dell’indecisione. Sul lavoro potreste essere tesi. Attenzione alle difficoltà domestiche!

Pesci

Settimana che si promette positiva per i Pesci. Grazie alla complicità di Venere presto potreste riuscire a lasciarvi andare alla passione. Progetti in arrivo sul lavoro, anche se non senza incertezze. Cercate di mantenervi calmi e sereni.