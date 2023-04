Oroscopo Paolo Fox 24-30 aprile: l'amore tornerà a bussare alla porta dei Toro

Anche il mese di aprile è arrivato agli sgoccioli, ma abbiamo ancora del tempo per scoprire cosa ci riserverà l’ultimo oroscopo del mese con le previsioni di Paolo Fox. Vediamo dunque cosa ci riserveranno le stelle in queste previsioni dal 24 al 30 aprile pubblicate su DiPiù tv e qui riportate liberamente.

Oroscopo Paolo Fox dal 24 al 30 aprile: le previsioni segno per segno

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, la settimana inizia bene per ciò che riguarda l’amore. Gli Ariete potranno contare sul sostegno dei Pianeti anche se qualcuno potrebbe far fronte ad un passato difficile. Più complessa la situazione sul lavoro: state infatti procedendo con fretta e proprio per questo sarete chiamati a prestare attenzione agli accordi siglati.

Toro

Prospettive buone per il segno del Toro, specie in amore dove potrete innamorarvi quando meno ve lo aspettate. Potrete contare inoltre sul supporto di Mercurio. Bene anche sul lavoro, ma dovrete rimanere di più con i piedi per terra. Non dimenticate di essere voi stessi.

Gemelli

Ottima settimana in arrivo anche per Gemelli. Venere sarà per voi un prezioso supporto e gli incontri saranno favoriti. Belle novità anche sul lavoro, specie se siete titolari di un’attività, procedete tuttavia con prudenza.

Cancro

Qualche sfida la troverà in più il segno del Cancro specie in amore dove dovrete prendere una decisione: il giorno propizio sarà giovedì 27 aprile quando potrete contare sul pieno aiuto degli astri. Molto bene sul lavoro dove le cose stanno prendendo la giusta direzione.

Leone

Saranno giorni non facili per i Leone. In amore potreste non essere alla ricerca di qualcosa di duraturo. Le cose funzionano bene con Ariete e Sagittario, mentre qualche criticità in più potrebbe esserci con Toro e Acquario. Sul lavoro state cercando la rivincita, ma ogni cosa ha bisogno del suo tempo.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine hanno messo l’amore da parte e non lo considerano una priorità, anche se le conoscenze fatte nell’ultimo periodo non vanno sottovalutate. Il passato potrebbe avervi fatto male, quindi siete timorosi nel lanciarvi in nuove storie. Situazione impegnativa sul lavoro dove le cose da fare sono tante e il tempo è sempre troppo poco.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia hanno avuto a che fare in passato con delle delusioni, ma ora vogliono lasciarsi andare in amore anche se sarà importante fare attenzione alle gelosie. Situazione non facile anche sul lavoro dove potreste essere confusi: niente paura, perché presto arriveranno delle risposte che stavate aspettando.

Scorpione

Situazione positiva in amore per gli Scorpione che tuttavia dovranno però rimanere calmi. Sul lavoro siete dubbiosi e non sapete se sarà il caso o meno di rinnovare un accordo. Fate attenzione al portafogli: la disponibilità economica potrebbe essere un freno.

Sagittario

Cielo favorevole per i Sagittario anche se potreste essere ancora molto dubbiosi: se avete iniziato una frequentazione da poco tempo non sapete se riporre in lui o lei la vostra fiducia. Belle notizie invece sul lavoro. Potrete contare sul sostegno di Giove fino a metà maggio, ma spetterà solo a voi.

Capricorno

Anche i Capricorno si preparano ad affrontare dei giorni impegnativi: in amore potreste aver affrontato una delusione e faticate a lasciarvi andare. Sul lavoro troverete davanti a voi delle difficoltà, ma dai prossimi giorni si risolveranno.

Acquario

Bene per gli Acquario che grazie a Venere che sta attraversando questo segno, potranno vivere belle soddisfazioni in amore. Occhio però alle persone con cui vi rapportate e tenete a bada chi è geloso. Sul lavoro siete alla ricerca di una svolta, ma procedete con calma.

Pesci

In amore i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero provare attrazione per una persona. Non sarebbe tuttavia completamente trasparente e questo vi blocca. Bene sul lavoro: Saturno attraversa questo segno e per voi è tempo di far vedere agli altri chi siete.