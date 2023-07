Oroscopo Paolo Fox, 24-30 luglio: il cuore torna a battere per Vergine

Il mese di luglio sta per terminare anche se con qualche "capriccio" meteorologico in diverse zone d'Italia. Scopriamo cosa ci riserva l'oroscopo di Paolo Fox.

L’estate è entrata nel vivo e il tanto atteso mese di agosto è sempre più vicino. Nonostante le calde temperature, gli ultimi giorni di luglio sono stati segnati da un clima per lo più “capriccioso” con pioggia e grandine in diverse parti d’Italia. E le Stelle? Cosa ci riserveranno? Questa è una domanda che in molti si saranno fatti. Scopriamolo in questo oroscopo di Paolo Fox pubblicato sul settimanale DiPiù Tv e qui tratto liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 24 – 30 luglio segno per segno

Ariete

Sono giorni molto interessanti per i nati sotto questo segno. In amore è tempo di tornare indietro sui propri passi e già nella giornata del 26 luglio avrete l’occasione di vivere qualcosa di bello fuori casa. Fate attenzione all’aspetto lavorativo perché questo è il momento di procedere con cautela.

Toro

Per i Toro è invece un periodo sfidante. In amore faticate a lasciarvi andare anche se le coppie potranno fare dei progetti in previsione del futuro. Ci sono dei dubbi invece sul fronte professionale.

Gemelli

Non è una situazione rosea per i Gemelli: Marte è in opposizione e ciò significa che potrebbero esserci delle discussioni in arrivo. Nelle giornate del 28-29 luglio sentirete la necessità di ottenere delle risposte a delle domande che stavate aspettando. Fate attenzione all’aspetto professionale perché faticherete a tollerare dei ritardi.

Cancro

È un ottimo periodo per Cancro: Saturno vi dona della carica in più e anche sul lavoro potreste finalmente affrontare una fase in risalita.

Leone

Periodo positivo anche per i Leone sia in amore che sul lavoro. Proprio sul fronte professionale avrà la possibilità di affrontare dei cambiamenti, ma in meglio.

Vergine

Ci sono delle belle sorprese in arrivo per i nati sotto questo segno, specie sul lato sentimentale dove l’amore potrebbe tornare a bussare alla porta. Cercare un nuovo partner potrebbe non essere facile in quanto potreste essere parecchio esigenti. Sul lavoro si sta arrancando, ma non temete perché tutto si sistemerà.

Bilancia

I Bilancia in questi giorni potrebbero non essere così ben disposti nei confronti del proprio compagno. Fate attenzione anche sul lavoro: gestire le proprie finanze potrebbe non essere facile.

Scorpione

Non sono giorni semplici per gli Scorpione, specie sul lato sentimentale anche se il consiglio è quello di non esporsi troppo. Per ciò che riguarda il lavoro potreste aver affrontato dei cambiamenti.

Sagittario

Per i Sagittario è tempo di vivere al meglio i propri sentimenti anche se state cercando di procedere con calma. Sul lavoro ci sono belle sorprese che vi attendono.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno stanno vivendo un buon periodo anche se il consiglio è quello di non complicarsi la vita in determinate situazioni. Bene invece sul lavoro: saprete affrontare le cose nel modo giusto.

Acquario

In amore siete tesi e ciò potrebbe portarvi a ricevere qualche polemica. Sul lavoro il vostro modo di procedere si rivelerà vincente.

Pesci

Giorni interessanti attendono i Pesci che potranno vivere belle emozioni. Bene sul lavoro dove arriveranno dei progetti interessanti, ma molto dipende da voi.