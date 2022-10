Oroscopo Paolo Fox 24-30 ottobre: per il segno del Cancro è tempo di nuovi incontri

Siamo arrivati all'ultima settimana del mese di ottobre, ma cosa ci riserverà l'oroscopo di Paolo Fox?

E così anche il mese di ottobre con questa ultima settimana si sta avviando alla conclusione, eppure abbiamo dei giorni a disposizione e sono diverse le novità, ma anche le sfide che le stelle potrebbero presentarci. Paolo Fox, come sempre ci svela come sarà la settimana dal 24 al 30 ottobre segno per segno.

Le previsioni, reinterpretate in modo libero, vengono pubblicate sul settimanale DiPiù Tv.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 24 al 30 ottobre

Ariete

Per Ariete è una fase di ripartenza. Sul fronte sentimentale è arrivato il momento di lasciarsi andare, mentre sul lavoro è tempo di prendere coraggio e perseguire sogni e obiettivi.

Toro

Per i nati sotto questo segno non sarà una settimana facile. In amore potrebbe essere necessario lasciarsi alle spalle una relazione.

Sul lavoro invece è consigliato prestare attenzione all’aspetto economico.

Gemelli

Per i Gemelli questa è una fase un po’ di attesa: in amore c’è già qualcuno nella vostra vita, ma presto potreste dover tornare a fare i conti con il passato. Attenzione anche al lavoro: siate pazienti perché la destinazione verso la quale state andando è quella giusta.

Cancro

Ci sono belle novità in vista per i Cancro. Se siete single potrete presto vivere delle emozioni molto positive.

Grandi soddisfazioni anche sul lavoro!

Leone

Settimana difficile anche per il segno del Leone. In questa fase sarà importante rimanere calmi e sereni, anche se sentite la necessità di dimenticare cose o eventi passati. Potrebbero esserci cambiamenti sul lavoro e forse per questo potreste percepire questo periodo come stressante. Ascoltatevi un po’ di più!

Vergine

Ottime prospettive per i nati sotto il segno della Vergine. In amore cercate di non chiudetevi in voi stessi, uscite di casa e fate nuove amicizie.

Possibilità di fare incontri anche sul lato lavorativo. Il nuovo anno è vicino.

Bilancia

Venere ha abbandonato il segno della Bilancia, ma niente paura: gli incontri rimangono favoriti, quindi lasciatevi andare! Buone notizie anche sul lavoro grazie alla vicinanza di Giove: è tempo di guardare al futuro!

Scorpione

Chi è nato sotto il segno dello Scorpione deve trovare un po’ di coraggio e lasciarsi andare all’amore. Sul lavoro ci sono buone notizie in vista. Non mollate!

Sagittario

Particolare attenzione dovrà essere prestata per i Sagittario. L’amore va a rilento e in voi c’è il desiderio di essere liberi. Anche sul lavoro sentite la necessità di cambiare, ma la vostra pazienza è a rischio.

Capricorno

Per i Capricorno sul lato amoroso è il momento di lasciarsi andare soprattutto se c’è una persona che vi piace particolarmente. C’è della stanchezza sul lavoro, anche per via delle molte responsabilità.

Acquario

In amore per i nati sotto il segno dell’Acquario è necessario procedere con cautela ed evitare di perdere la pazienza. Difficoltà anche sul lavoro. Anche in questo caso rimanete calmi e fate attenzione a non offendere le persone.

Pesci

Dulcis in fundo per il segno dei Pesci è arrivato il momento di aprire le porte all’amore. Le buone notizie stanno arrivando anche sul lavoro e chissà, potrebbe anche esserci un progetto all’orizzonte!