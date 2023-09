Oroscopo Paolo Fox 25-30 settembre, inizia un nuovo percorso sul lavoro per Bilancia

Oroscopo Paolo Fox 25-30 settembre, inizia un nuovo percorso sul lavoro per B...

Il mese di settembre si sta avviando alla conclusione, le scuole sono ufficialmente iniziate e la vita ha ripreso i consueti ritmi. Si respira però già l’aria d’autunno che regala colori e profumi davvero speciali. Anche le stelle prevedono di riservarci tante novità e allo stesso tempo tante sfide. A svelarcelo è l’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox nell’oroscopo dal 25 al 30 settembre.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 25 al 30 settembre

Ariete

Per i nati sotto questo segno, la settimana promette di essere decisiva in amore. Occhio sul lavoro: restate lontani da chi non vi aggrada.

Toro

L’opposizione di Venere non durerà a lungo e questo significa che potrete tornare a vivere con serenità una storia d’amore. Sul lavoro siete chiamati a delle scelte importanti. Belle novità in vista per chi ha problemi alle proprie finanze.

Gemelli

Chi ha lasciato il proprio partner potrà tornare a gioire. Sul lavoro la situazione potrebbe farsi monotona. Qualcosa di nuovo potrebbe arrivare.

Cancro

Settimana non facile per i Cancro in amore. Le tensioni potrebbero riguardare anche il denaro, mentre ai single è sconsigliato avvicinarsi a chi ha già in essere una storia. Occhio al lavoro: c’è il rischio di mandare all’aria dei progetti.

Leone

Ottima situazione in Amore: gli incontri sono dietro l’angolo. Sul lavoro siete stati caricati di incombenze, ma presto troverete sollievo.

Vergine

Se qualcuno è già nel vostro cuore, è tempo di affrontare la cosa e parlare. Occhio alla giornata del 28 settembre: la tensione è nell’aria. Sul lavoro già da marzo avete avvertito un cambiamento, ma la risoluzione potrebbe arrivare il prossimo 29 settembre.

Bilancia

Situazione positiva per tutte le situazioni nate di recente. Bene anche sul lavoro: l’inizio di una nuova avventura è ormai alle porte.

Scorpione

In amore la vostra pazienza è messa a dura prova. Ciò potrebbe ripercuotersi anche sui vostri affetti. La situazione lavorativa potrebbe essere arrivata ad un punto di stallo. È bene rivedere la propria situazione finanziaria.

Sagittario

In amore qualcosa potrebbe non andare come dovrebbe nonostante la propria volontà. Situazione positiva sul lavoro anche se potrebbe presentarsi qualche criticità.

Capricorno

Per i nati sotto questo segno la situazione è favorevole per ripartire. Sul lavoro, la sorte favorirà chi ha vissuto una fase di svolta. Sarà bene parlarne con chi collabora con voi.

Acquario

I nati sotto questo segno potrebbero dover affrontare un periodo di pausa con il proprio partner. Nella giornata del 25 settembre potrebbe esserci tensione in famiglia. Sul lavoro potreste avvertire stanchezza: fate attenzione alle discussioni.

Pesci

In amore, grazie alla vicinanza della Luna potreste fare degli incontri interessanti. È raccomandato il confronto per le relazioni storiche. Sul lavoro, un incontro sarà chiarificatore e vi guiderà nella vostra prossima mossa.