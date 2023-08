Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo di oggi 25 agosto 2023 e di domani 26 agosto sulle frequenze di Radio Lattemiele. L’astrologo, come vuole la tradizione, invita gli ascoltatori a non credere ad occhi chiusi alle sue previsioni, ma a verificarle.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 25 e sabato 26 agosto 2023: le previsioni

Ariete: in amore c’è un po’ di nervosismo in amore, quindi fate attenzione. Sul lavoro potrebbero esserci buoni contatti da sfruttare. Domani c’è un flusso interessante di stelle e potrebbero arrivare belle proposte.

Toro: complicazioni in amore, ma non fatevi sopraffare perché è il periodo migliore per programmare il prossimo mese. Domani maretta per quel che riguarda i sentimenti, quindi fate attenzione. Alcuni conti in sospeso vanno saldati.

Gemelli: la Luna in opposizione vi porta ad essere molto nervosi, ancor di più sul lavoro dove è difficile voltare pagina sul lavoro. Prima che sia troppo tardi, cercate di completare un accordo di lavoro. Domani l’amore sarà poco chiaro.

Cancro: preparatevi ad un incontro molto piacevole e a qualche movimento per quel che concerne una situazione legale. Domani stanchezza in amore, quindi attenzione, e poi c’è un progetto che è rimasto troppo fermo.

Leone: le nuove conoscenze potrebbero diventare molto solide andando avanti nel tempo. Per il resto, cercate di staccare la spina. Il 26 agosto la Luna è favorevole, ma occhio al nervosismo. Avrete qualche difficoltà a risolvere un problema di lavoro.

Vergine: la Luna dissonante vi porta ad avere poco tempo per amare. State attenti al denaro. Domani occhio al nervosismo e alla abbia. Fate anche attenzione alle situazioni di carattere economico.

Bilancia: novità in arrivo. Dovete recuperare delle somme di denaro importanti. Il 26 agosto le idee hanno molto valore: è il momento di iniziare un bel progetto di lavoro.

Scorpione: prendete le distanze da certe persone, prudenza anche per quel che riguarda il lavoro. Domani qualche tempesta, sia in amore che sul lavoro.

Sagittario: con Venere e Luna attive riprendono quota le relazioni. La creatività è dalla vostra parte, quindi sfruttatela. Il 26 agosto dovete gestire con cautela l’amore. Al contrario, è la giornata perfetta per parlare della situazione professionale.

Capricorno: programmate un incontro a breve e tenete il lavoro sotto controllo. Domani la Luna entra nel segno e regala forza. Qualcuno potrebbe ricevere una conferma positiva.

Acquario: le relazioni sono in gioco, mentre sul lavoro dovete fare i conti con la realtà sul lavoro. Il 26 agosto quanti vivono due storie in contemporanea sono chiamati a fare una scelta. Se vi vengono in mente delle buone idee non le sottovalutate.

Pesci: tenete sotto controllo l’agitazione. In ambito professionale, per il momento, non ci sono soluzioni. Domani torna una grande voglia di amare, ma pensate anche ad impegnarvi sul lavoro.