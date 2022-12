Oroscopo Paolo Fox 26-31 dicembre, feste poco fortunate per Gemelli e Cancro

I primi giorni di Natale sono ormai passati e presto inizierà l’ultima settimana dell’anno.

Come sempre sono molte le sfide, ma anche le novità che attendono i segni dello zodiaco. Cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo nell’oroscopo di Paolo Fox dal 26 al 31 dicembre. Le previsioni sono state svelate nella trasmissione I Fatti Vostri, andata in onda su Rai 2.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 26 al 31 dicembre

Ariete

Il nuovo anno si preannuncia pieno di novità dove le nuove avventure potrebbero essere dietro l’angolo.

Un occhio particolare ai pianeti: qualcosa potrebbe non andare come desiderate.

Toro

Benissimo per i nati sotto il segno del Toro in vista del 2023. In amore ci sono belle novità se siete in coppia. Incontri dietro l’angolo per chi è single.

Gemelli

Le feste natalizie non si stanno rivelando molto positive, questo perché siete un po’ stanchi. Occhio alle tensioni. C’è di buono che questi giorni vi serviranno per rilassarvi e ricaricare le energie.

Cancro

Prospettive non proprio positive per Cancro: i diversi progetti che avete in ballo hanno portato via delle energie e questo significa che per voi è il momento di riposare. Attenzione ai pianeti che potrebbero essere un ostacolo al ricucire di alcuni rapporti con dei familiari.

Leone

I nati sotto il segno del Leone in questi giorni faticheranno a farsi comprendere. In questa fase sarà necessario credere nelle proprie idee. Fidatevi del vostro istinto e vedrete che andrà bene.

Vergine

Il segno della Vergine sta andando verso un futuro molto positivo. Questo è anche il momento per lasciarsi andare in amore, complice anche la vicinanza di Mercurio, del Sole e della Luna.

Bilancia

I Bilancia possono finalmente chiudere la porta al passato e guardare ad un futuro che promette essere positivo. Non smettete di essere ottimisti.

Scorpione

Il nuovo anno sarà per i Scorpione un ottimo momento per crescere personalmente. C’è chi vi ha fatto soffrire, ma non temete perché non vi disturberà.

Andate avanti per la vostra strada. Le stelle vi sosterranno.

Sagittario

I nati sotto questo segno non devono smettere di essere forti anche in vista del nuovo anno. Questi sono giorni per provare a lasciarsi andare grazie anche ad un cielo positivo.

Capricorno

Molto bene sul lato dei sentimenti per i Capricorno: provate delle emozioni molto positive che vi riscaldano il cuore e il vostro desiderio di amore continuerà a crescere.

Acquario

Sia in amore che in amicizia è arrivato il momento di dare il massimo. I vostri amici, in particolare meritano di passare del tempo con voi. Le prospettive sono quelle giuste.

Pesci

Il 2023 sarà per i Pesci un anno davvero bello. Siete dolci, ma al contempo molto malinconici. Nonostante le stelle non saranno sempre con voi cercate di essere positivi.