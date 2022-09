Oroscopo Paolo Fox 26 settembre-2 ottobre: settimana a cinque stelle per l’Acquario

Come di consueto Paolo Fox ha previsto come sarà la settimana segno per segno. Scopriamo cosa dovremo aspettarci nei prossimi giorni.

Come di consueto, Paolo Fox ci racconta, come sarà la settimana, segno per segno. Vedremo nell’oroscopo che saranno diversi gli aspetti sia in amore che sul lavoro, ai quali prestare attenzione. Le previsioni qui sotto descritte sono state riprese dal settimanale “DiPiùTv”.

A questo punto ci siete: quali sono i segni più fortunati di questa settimana?

Oroscopo Paolo Fox, i segni più fortunati

Ariete

Attenzione all’aspetto sentimentale. Consigliamo di rimanere sereni, e specialmente all’inizio di questa settimana, tra il 25 e il 26 settembre. Favorite nuove conoscenze venerdì. Bene sul lavoro: Giove è dalla parte dei nati sotto questo segno.

Toro

Anche per i Toro ci si aspetta una settimana a tre stelle.

Situazione non facile in amore dove quello che serve è cercare un po’ di serenità. Poche novità sul piano lavorativo, ma consigliamo di prestare attenzione all’economia e alle varie spese.

Gemelli

Settimana che si preannuncia positiva per i Gemelli. Sul lavoro tutto potrebbe essere presto segnato da una buona ripartenza. Buone occasioni in vista del piano sentimentale.

Cancro

Situazione non facile in amore per via, forse di passate delusioni.

Per questo motivo consigliamo di avere pazienza. Bene sul lavoro: è tempo di importanti cambiamenti nella propria vita.

Leone

Attenzione ai Leone. Settimana in linea di massima molto buona che offre interessanti occasioni di recupero in amore. Occhio al lavoro: non è il momento di fare “follie” con i propri risparmi.

Vergine

Ottime notizie per i nati sotto il segno della Vergine. Bene infatti in amore anche se venere potrebbe presto abbandonare il segno.

Sul lavoro è arrivato il momento di far vedere a tutti quanto veramente si vale.

Bilancia

Anche per il segno della Bilancia si preannuncia una settimana positiva. Sul fronte amoroso consigliamo di fare nuove conoscenze. Per ciò che riguarda il lavoro è tempo di affrontare gli ostacoli che ti si parano davanti: ce la farai!

Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione si presenta davanti una grande opportunità. L’amore promette di riaccendersi anche per chi non crede più nella “fiamma eterna” e nella possibilità che possano nascere nuove storie. Sul lavoro è il momento di osare e di cambiare vita. Segnaliamo che nei giorni dal 28 al 30 settembre, le stelle saranno dalla vostra parte!

Sagittario

Per i Sagittario le cose potrebbero non essere facili sia in amore dove comunque le opportunità non mancheranno, sia sul lavoro dove invece i risultati potrebbero tardare ad arrivare. In questo caso il consiglio è solo uno: non demordere!

Capricorno

Chi è nato sotto il segno del Capricorno può in questa settimana vivere al massimo sia in amore, sia sul lavoro dove la vita professionale sta portando nella direzione giusta. Questo è il momento di fare del proprio meglio!

Acquario

Il cuore del segno dell’Acquario nei prossimi giorni sarà pronto a battere e a vivere la gioia del colpo di fulmine. Bene anche sul lavoro anche se verso la fine della settimana potresti sentire la stanchezza, attenzione a non perdere la pazienza.

Pesci

In amore la situazione potrebbe migliorare, ma questo sarà soprattutto il momento di superare le vecchie delusioni. Sul fronte professionale consigliamo di posticipare le decisioni importanti. In ogni caso non è tempo di abbassare la presa, quindi forza e coraggio!