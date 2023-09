Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo di oggi 26 settembre 2023 sulle frequenze di Radio Lattemiele. L’astrologo, come vuole la tradizione, invita gli ascoltatori a non credere ad occhi chiusi alle sue previsioni, ma a verificarle.

Oroscopo di Paolo Fox 26 settembre 2023: le previsioni

Ariete: le stelle illuminano la sfera sentimentale, quindi via libera alle uscite, ai nuovi incontri e alle emozioni. Sul lavoro l’impegno richiesto è alto, per cui aspettatevi una settimana molto dura.

Toro: attenzione all’amore perché le stelle sono un po’ dispettose. Non alzate la voce con il partner. Sul lavoro, invece, è tempo di novità: ci sono cambiamenti in vista e anche nuovi colleghi.

Gemelli: giornata polemica. In amore potreste discutere con il partner. Sul lavoro avete voglia di intraprendere nuovi percorsi. Questi cambiamenti vi faranno crescere sotto molti aspetti.

Cancro: c’è un po’ di agitazione nell’aria, ma cercate di mantenere la calma. Ritrovate un po’ di stabilità in amore e provate a ristabilire la giusta intimità con il partner. Sul lavoro bisognerà faticare molto e, se necessario, alzare la voce.

Leone: giornata ottima per l’amore, quindi sfruttatela al massimo. Sul lavoro è consigliato prendersi una pausa e staccare la spina: a volte, fare meno è fondamentale.

Vergine: attenzione alle discussioni d’amore. Dovete chiarire alcune cose che non stanno funzionando. Sul lavoro, invece, mantenete alto l’entusiasmo e continuate a impegnarvi.

Bilancia: se siete single iniziate a guardarvi intorno perché le opportunità di trovare l’anima gemella sono alte. Sul lavoro, invece, sono previsti intoppi.

Scorpione: la giornata va sfruttata al massimo, soprattutto se siete single. Non chiudetevi in casa e apritevi a nuove conoscenze. Tanti pensieri sul lavoro, ma provate a guardare oltre.

Sagittario: avete Luna e Venere a favore, per cui ci sono buone possibilità per l’amore. Sul lavoro arriva un bel recupero e anche le soddisfazioni che stavate aspettando da tempo.

Capricorno: in amore c’è qualcosa che non sta andando, è come se la vostra relazione non decollasse e non ci fosse intesa con il partner. Cercate di capire qual è il problema. Novità in arrivo sul lavoro.

Acquario: cercate di non rimandare le discussioni con il partner perché è arrivato il momento per chiarire cosa non va. Sul lavoro arrivano soddisfazioni e opportunità.

Pesci: la giornata di oggi è molto bella dal punto di vista sentimentale, non sprecatela. Sul lavoro tenete lontano lo stress. Anche se le cose da fare sono tante, prendetele più alla leggera.