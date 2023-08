Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo di oggi 29 agosto 2023 sulle frequenze di Radio Lattemiele. L’astrologo, come vuole la tradizione, invita gli ascoltatori a non credere ad occhi chiusi alle sue previsioni, ma a verificarle.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2023: le previsioni

Ariete: ultimamente le relazioni sono state complicate, soprattutto per mancanza di obiettività nei riguardi dell’altra persone. In questa fase, le cattive notizie potrebbero essere un sollievo, visto che almeno otterreste informazioni oggettive.

Toro: oggi ci sono un po’ di turbolenze sul lavoro, soprattutto a causa di un capo o un collega molto influente. Questa persona è talmente autorevole che non sembra appartenere al genere umano.

Gemelli: tutto va per il meglio. Fate tutto da soli e cercate di ascoltare gli altri, ma non dovete aver fretta di concludere gli affari. Se potete, rilassatevi nel verde o al mare.

Cancro: abbandonate il ruolo da vittima perché vi consente di ottenere potere in modo disonesto. Piuttosto, concentratevi sulle vostre capacità e sfruttatele per contribuire in modo produttivo.

Leone: la Luna ravviva i rapporti, creando complicità e armonia. Avete voglia di coccole e abbracci, per cui lasciatevi andare.

Vergine: oggi vi sentite un po’ sottovalutati a causa di un problema in famiglia o in una relazione. Fatevi una domanda: come siete finiti intrappolati in questa situazione?

Bilancia: grazie a Saturno favorevole, sono in arrivo bellissime novità. Qualcuno potrebbe anche decidere di sposarsi. In ogni modo, i rapporti si consolidano.

Scorpione: il 29 agosto è una giornata fastidiosa, soprattutto a causa delle provocazioni da parte di amici e familiari. Le soluzioni sono due: sopportare o allontanarsi.

Sagittario: buone notizie per i single. Presto potrebbe arrivare il vero amore che aspettate da tempo. Le coppie datata, invece, progetteranno matrimoni o convivenze.

Capricorno: attenzione ai rischi finanziari. Cercate di essere cauti perché potreste ricevere brutte sorprese. Parlate con qualcuno che possa dirvi la verità, anche se vi farà male.

Acquario: è un giorno frustrante, in cui tutte le tue abitudini attentamente pianificate incontreranno un ostacolo dopo l’altro. Sfortunatamente, la casa non è un rifugio per ritrovare la pace.

Pesci: oggi è difficile rispondere alla domanda su cosa dovreste veramente fare della vostra vita. La routine monotona della giornata potrebbe indurvi a chiedervi se e come impiegare i vostri talenti in un modo più incisivo.