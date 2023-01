Oroscopo Paolo Fox 30 gennaio-4 febbraio: per quali segni zodiacali la settimana sarà top

Un weekend è passato e una nuova settimana sta per cominiciare.

Il mese di gennaio è arrivato agli sgoccioli e febbraio è alle porte. Come sempre i segni dello zodiaco riservano nuove sfide, ma anche tante sorprese e novità. A svelarci cosa potremmo aspettarci è Paolo Fox nel consueto oroscopo apparso nel settimanale DiPiù Tve e qui riportate liberamente.

Oroscopo di Paolo Fox dal 29 gennaio al febbraio al 4 febbraio: le previsioni segno per segno

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno vivendo un ottimo periodo sul lato sentimentale specie se un nuovo amore ha appena bussato alla porta.

Bene anche sul lavoro anche se sarà richiesto uno sforzo in più. In questo caso sarà necessario prestare un po’ più di attenzione alle varie proposte che vi verranno fatte.

Toro

Situazione favorevole anche per i Toro, specie in amore dove le premesse per una grande storia sono buone. Non va male neppure sul lavoro dove la creatività senz’altro non manca. Attenzione al portafogli!

Gemelli

Settimana non semplice per i Gemelli.

In amore potreste aver dovuto fare i conti con la distanza, mentre sul lavoro potreste necessitare di una storia più stabile. La situazione potrebbe migliorare entro la metà di febbraio.

Cancro

Buone notizie per i Cancro sia in amore che sul lavoro dove potreste sentire il bisogno di raccogliere la concentrazione, soprattutto se una nuova prova è all’orizzonte. Fate attenzione al lato economico ed evitate gli impulsi.

Leone

Settimana sfidante per i Leone.

Per ciò che riguarda il lato sentimentale è diventato quanto mai necessario fare luce sulla situazione. Particolare attenzione andrà prestata al lato lavorativo. Occhio alle vostre prossime mosse! Giove vi sosterrà fino alla fine giugno.

Vergine

Anche Vergine sta attraversando un periodo non facile. In amore nutrite dei dubbi e preferite attendere prima riuscire a vivere a pieno una nuova relazione. Sul lavoro potrebbe presentarsi la necessità di rivedere alcuni dettagli.

Fate attenzione alla vostra prossima mossa.

Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, chi ha iniziato una nuova storia potrebbe essere partito un po’ a rilento, le risposte che cercate sono dietro l’angolo. Tensione sul lavoro, ma presto riuscirete a raccogliere delle soddisfazioni. Portate pazienza.

Scorpione

Una settimana positiva attende gli Scorpione specie in amore. Potrete finalmente riuscire a lasciarvi andare anche se con Leone, Toro e Scorpione dovrete prestare qualche attenzione in più. Sul lavoro nei prossimi mesi sarete chiamati a prendere una decisione, ma c’è tempo.

Sagittario

Per i Sagittario non è un periodo propizio per vivere storie d’amore importanti per via dell’opposizione di Venere. Anche sul lavoro dovrete aspettare per vedere i risultati da voi attesi. Non disperate!

Capricorno

Il segno del Capricorno potrebbe essere pronto a lasciarsi andare specie con Pesci e Scorpione .Sul lavoro è tempo di pensare a progetti importanti che già dal mese di maggio potrebbero prendere il via. Tutto andrà per il meglio.

Acquario

Anche i nati sotto il segno dell’Acquario sono pronti a lasciarsi andare in amore, specie nella giornata del 31 gennaio. Bene anche sul lavoro dove le prospettive sono buone fino alla metà di maggio.

Pesci

Settimana positiva per i Pesci. Grazie al sostegno di Venere sarà possibile fare nuovi incontri e trovare la persona giusta. Sul lavoro potrebbe arrivare la notizia che aspettavate. Importante sarà la giornata del 2 febbraio, specie se dovrete affrontare un esame.