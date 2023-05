Oroscopo Paolo Fox 29 maggio - 4 giugno: dubbi in amore per Pesci. Rivivono i sentimenti per Bilancia

Oroscopo Paolo Fox 29 maggio - 4 giugno: dubbi in amore per Pesci. Rivivono i...

Il mese di maggio si sta per concludere, anche se le criticità non sono comunque mancate a cominciare dal maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Un nuovo mese sta comunque per iniziare e questo significa che siamo ancora in tempo per sperare che qualcosa di bello possa accadere.

Rompiamo dunque ogni indugio e scopriamo cosa ci riserveranno le stelle in questo oroscopo dal 29 maggio di Paolo Fox pubblicato su DiPiù e qui liberamente riportato.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 29 maggio al 4 giugno segno per segno

Ariete

I nati sotto questo segno potrebbero essere un po’ dubbiosi per ciò che riguarda i sentimenti. Bisogna tuttavia prestare attenzione a cosa succederà nei prossimi giorni perché sarà necessario scegliere con quale persona lasciarsi andare. Occhio anche sul lavoro dove le incombenze crescono. Per questo il consiglio è quello di procedere con la giusta calma.

Toro

I Toro vivranno giorni positivi dal punto di vista dei sentimenti grazie anche al sostegno di Giove. In amore un’amicizia potrà diventare qualcosa di più. Non facile la situazione sul lavoro dove coglierete comunque buoni frutti nonostante i moltissimi incarichi sulle vostre spalle: non fermatevi!

Gemelli

Situazione non semplice per i Gemelli che in amore hanno dovuto affrontare qualche criticità. I nati sotto questo segno saranno inoltre chiamati a chiudere qualche questione che è rimasta ancora aperta. Va meglio sul lavoro dove ci sono buone notizie in arrivo, pur con qualche dubbio.

Cancro

Prospettive buone per i Cancro che possono contare sul sostegno di Venere. Anche per i nati sotto questo segno un’amicizia promette di diventare qualcosa di più. Per chi vuole fare incontri, i giorni migliori sono giovedì 1 e venerdì 2 giugno. Occhio invece sul lavoro dove state vivendo una fase di assestamento.

Leone

I Leone dovranno prestare qualche attenzione in più in amore dove ci si potrà lasciare andare, anche se a volte vi concentrate un po’ troppo su qualcuno. Ci sono belle novità sul lavoro, ma dovrete comunque prendere delle decisioni: cercate di fare luce su di voi!

Vergine

I nati sotto questo segno potrebbero aver messo da parte l’amore, dando la precedenza al lavoro e alle incombenze delle quali vi siete fatti carico. Dovrete dunque fare luce dentro di voi. Proprio sul lavoro le cose stanno andando per il verso giusto, ma dovrete prendere coraggio e fare una scelta.

Bilancia

Settimana davvero interessante e positiva per i Bilancia. L’amore tornerà a rivivere al massimo grazie a Giove che non è più in opposizione. Fate attenzione ai pregiudizi. Bene invece sul lavoro, compreso la situazione finanziaria. Non poteva andare meglio!

Scorpione

Per gli Scorpione saranno dei giorni impegnativi, specie in amore dove la voglia di innamorarvi c’è, ma dovete fare attenzione a non isolarvi. Sul lavoro ci sono belle notizie in arrivo, ma state cercando una svolta.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario possono contare sul sostegno di Venere ed in amore si può tornare a sperare che qualcosa di bello accada. Giorni davvero positivi anche sul lavoro dove i cambiamenti positivi non tarderanno ad arrivare.

Capricorno

Per i Capricorno la settimana sarà positiva, anche se non semplice da vivere. In amore potreste avere altri pensieri per la testa e magari avete poco tempo da dedicare a chi vi vuole bene. Laddove un legame sia un bilico, cercate di fare luce sulla situazione. Ci sono situazioni aperte, invece, per quanto riguarda il lavoro, ma è in questi casi che dovete fare sentire forte e chiaro la vostra voce. Le cose vedrete che andranno bene!

Acquario

Per gli Acquario saranno giorni davvero sfidanti. In amore dovrete dissipare più di qualche dubbio se una storia non funziona come dovrebbe. Fate attenzione invece sul lavoro dove le opportunità non tarderanno ad arrivare anche se nella giornata di martedì 30 maggio potrebbe innescarsi una discussione, ma che avrà risvolti positivi.

Pesci

The least, but not the last. I Pesci hanno delle questioni da risolvere, magari dovute ad un passato non facile che un po’ vi blocca nel lasciarvi andare. Sul lavoro dovrete portare avanti delle richieste, inoltre dovrete prendere una decisione anche se non vi soddisfa totalmente.