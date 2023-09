Anche questa mattina, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ad occhi chiusi alle sue previsioni, ma a verificarle. Che cosa accadrà oggi, venerdì 29 settembre 2023.

L’oroscopo di Paolo Fox: cos’hanno in serbo le stelle per oggi venerdì 29 settembre 2023?

Ariete: Fate attenzione perché in questo weekend dovrete affrontare diverse questioni d’amore che non vi convincono. Vi state chiedendo se avete affianco la persona giusta e questa cosa andrà chiarita il prima possibile. Anche il mese di ottobre per voi sarà un mese molto indeciso, soprattutto per l’amore.

Toro: Quello che sta arrivando è per voi un fine settimana molto interessante, soprattutto perché avete Giove nel segno. Ci sarà un riscatto dal punto di vista emotivo e ottobre regalerà tanto ai nati sotto questo segno.

Gemelli: Siete stanchi e stressati perciò avete un gran bisogno di rilassarvi e quindi cercate di farlo. Attenzione solo in amore perché un confronto con il partner da affrontare che state rimandando da molto tempo. Non rimandate le questioni, ma prendetele subito di petto.

Cancro: Quelle di questi giorni sono ore un po’ complesse, ma bisogna stringere i denti. Vi sembra di avere troppo lavoro sulle spalle da dover gestire da soli ma presto arriveranno bei risultati quindi non demordete. L’amore in generale va abbastanza bene.

Leone: Le grandi fatiche di questa settimana vi hanno portato a sentirvi stanchissimi e sotto pressione. Cercate di recuperare un po’ di energie e dedicate più tempo alla cura del vostro benessere. Avete Venere nel segno che solidifica i grandi amori, ma se dovete fare una scelta potreste trovarvi in grnde imbarazzo.

Vergine: Anche per voi gli ultimi giorni sono stati molto tesi. Ultimamente vi sentite insoddisfatti ma cercate di non finire un un flusso negativo di pensieri. In amore siate più aperti e meno razionali: almeno per una volta cercate di far lavorare il destino.

Bilancia: Questa settimana sembrava che non stavate aspettando altro: finalmente arriva il fine settimana che sarà molto bello per voi quindi sfruttatelo al meglio. L’amore? È un po’ confuso e chi è in coppia con una persona egocentrica potrebbe arrivare a ribellarsi.

Scorpione: Questo è un momento molto particolare per voi con diverse tensioni da dover gestire. I prossimi due mesi saranno favorevoli quindi non buttatevi giù di morale. I rapporti con gli ex non sono chiari, e in amore non devi sempre cercare di sfidare e provocare il partner.

Sagittario: Dovreste fare un viaggio, anche mentale, incontrare nuove persone simpatiche e allonantarvi un po’ da tutto quello che avete intorno. In primavera avevate molte certezze, ma con il transito di Saturno molte di quelle sembrano essere sparite.

Capricorno: andate dritti per la vostra strada e fidatevi solo di voi stessi e del vostro istinto. Ottobre sbloccherà la situazione sentimentale, per ora vi sentite intolleranti e stanchi. stai rilassato, se vuoi avere uncruolo importante poi è normale sentire la pressione.

Acquario: La giornata di ieri non è stato affatto buona, ma oggi le cose andranno molto meglio. Forse stai vivendo alti e bassi perché con un nuovo programma non ti sei ancora sistemato.

Pesci: C’è qualche perplessità nella vostra vita e un conflitto sul lavoro con cui dover fare i conti. Forse vi aspettavate di avere migliori risultati ma bisognerà continuare a rimboccarsi le maniche. Non trasferite l’agitazione in amore, ad ottore sarà per voi tutto più chiaro da questo punto di vista.