Oroscopo Paolo Fox 3-9 aprile, cielo favorevole per il segno della Vergine

Ci siamo lasciati alle spalle il mese di marzo. Aprile è appena iniziato e attorno a noi respiriamo l’aria delle festività pasquali fatte di colombe e colorate uova di cioccolato. Il freddo sta lasciando progressivamente posto a giorni più miti, ma ora ci si chiede: cosa ci riserveranno le stelle in questi giorni? Come sempre a svelarci quali sorprese e sfide ci attendono è Paolo Fox nel consueto oroscopo dal 3 al 9 aprile, pubblicato da DiPiù tv e qui riportato liberamente.

Paolo Fox, l’oroscopo dal 3-9 aprile segno per segno

Ariete

Sono giorni sfidanti per i nati sotto il segno dell’Ariete. Grazie alla complicità dei pianeti, ci si potrà lasciare andare un po’ di più in amore. Anche per chi sta vivendo una storia poco congeniale potrà presto buttarsi in nuovi incontri. Bene anche sul lavoro dove sarà possibile respirare un po’ dopo tanti dubbi. Abbiate coraggio e presto riuscirete a superare le difficoltà.

Toro

Ottima settimana per i nati sotto il segno del Toro. Grazie al sostegno di Venere ci si potrà lasciare andate in amore. Attenzione sul lavoro: siete carichi di responsabilità, ma le prospettive per questo nuovo anno sono buone. Portate pazienza!

Gemelli

Una settimana non semplice attende il segno dei Gemelli. Anche per i nati sotto questo segno ci si potrà lasciare andare in amore. Alcune amicizie promettono inoltre di diventare speciali, specie con Acquario e Bilancia. Sul lavoro non esitate a pianificare laddove ce ne sia necessità. Da mercoledì 5 aprile potrete inoltre contare sul sostegno della Luna.

Cancro

Anche per i nati sotto il segno del Cancro, questi non saranno giorni facili. In passato potreste aver sofferto parecchio e ciò vi impedisce di lasciarvi andare ai sentimenti. Anche sul lavoro potrete incontrare delle tensioni, tuttavia non disperate: il 5 e 6 aprile arriveranno belle sorprese.

Leone

Il segno del Leone vivrà una settimana alquanto complicata, specie se una storia è nata da poco. Fate attenzione alla giornata di venerdì 7 aprile: potreste infatti avvertire della stanchezza. Occhio anche al lavoro! potrete essere tesi, questo per via dell’opposizione di Venere e Mercurio. Riflettete bene di prima di fare la prossima mossa!

Vergine

Periodo assolutamente roseo per i nati sotto il segno della Vergine. In amore troverete un cielo assolutamente favorevole. Molto bene anche sul lavoro dove riuscirete a far partire i vostri progetti. Questo è il momento per mettersi in discussione!

Bilancia

Il segno della Bilancia sarà chiamato a lasciarsi alle spalle il passato, specie se doloroso. Potrete tuttavia contare sul supporto della Luna specie il prossimo 5 aprile: ciò vi permetterà di lasciarvi andare in amore. Ottime prospettive sul lavoro, anche se troverete Giove contrario, ma non durerà molto.

Scorpione

Come per altri segni, anche gli Scorpione non vivranno una settimana facile. In amore dovrete rilassarvi un po’ e lasciarvi andare anche se dovrete pesare bene le parole che userete. Sul lavoro dovrete capire al meglio come muovervi, questo perché i cambiamenti sono dietro l’angolo.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario non hanno vissuto un periodo facile in amore, ma ora è arrivato il momento di ripartire da capo e iniziare un nuovo capitolo. Sul lavoro avrete dalla vostra parte Giove. Bene anche per chi gestisce un’attività che potrà finalmente allontanare le persone poco oneste e rispettose.

Capricorno

Periodo assolutamente buono per i nati sotto il segno del Capricorno in amore. Dovrete tuttavia mantenere la serenità e fare maggiore chiarezza, prima lasciarvi andare. Molto bene sul lavoro: le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, ma starà a voi proseguire per la vostra strada.

Acquario

Il segno dell’Acquario deve cercare di evitare polemiche. Avvertite della gelosia quindi evitate le criticità. Sul lavoro sentite un qualcosa di insolito: le vostre idee dovranno essere messe in risalto e i buoni risultati non mancheranno.

Pesci

Si preannuncia essere un’ottima settimana per i Pesci. In amore non mancheranno le belle novità, ma sarete chiamati a chiudere delle vecchie porte e andare avanti. Sul lavoro state cercando di svoltare: un nuovo ruolo potrebbe essere l’ideale, ma è vietato stare con le mani in mano!