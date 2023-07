Oroscopo Paolo Fox 31 luglio - 6 agosto, è tempo di cambiamenti per gli Ariete

Agosto è quasi iniziato, ma c'è ancora tempo per scoprire cosa ci riserveranno le stelle in queste ultime ore di luglio: a rivelarlo è Paolo Fox nel consueto oroscopo.

L’estate è entrata nel vivo e a breve attraversa l’ultima fase, quella migliore, fatta di vacanza e di mare/montagna (per i più fortunati). Agosto sta per iniziare, ma il mese di luglio, in queste ultime sue ore, promette di avere qualcosa da dire e a rivelarlo è come sempre l’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox nell’oroscopo da 31 luglio al 6 agosto e qui liberamente tratto.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 31 luglio al 6 agosto

Ariete

Per gli Ariete questa estate promette di essere piena di novità. In amore avrete la possibilità di conoscere qualcuno che farà breccia nella vostra vita. Bene anche sul lavoro anche se qualcuno potrebbe ostacolarvi.

Toro

Saranno giorni complicati per i Toro. L’opposizione di Venere potrebbe innescare qualche polemica in amore. Sul lavoro è un periodo di stallo: questo è il momento di pensare alla prossima mossa da fare.

Gemelli

Anche per Gemelli questi giorni potrebbero non essere facili anche se i single avranno l’occasione di fare dei begli incontri. Sul lavoro potreste far fatica a dare avvio ai vostri progetti, ma presto tutto si sbloccherà.

Cancro

Periodo molto interessante per i nati sotto il segno del Cancro: grazie a Mercurio sarà possibile fare nuovi incontri. Bene anche sul lavoro: nuove esperienze potranno finalmente iniziare.

Leone

I Leone grazie a Venere potranno vivere un momento propizio in amore e per questo motivo è sconsigliato restare chiusi in casa. Sul lavoro arriveranno le risposte che stavate cercando e alcuni di voi potranno aspirare persino ad una promozione.

Vergine

Per i Vergine è arrivato il momento di fare nuove conoscenze, tanto che qualcuno potrebbe persino provare a “buttarsi nella mischia”. Sul lavoro c’è tanta tensione, ma delle richieste che sono state fatte potrebbero trovare una risposta.

Bilancia

I Bilancia potrebbero vivere con serenità una storia anche se non mancherà nei prossimi giorni qualche perplessità. Bene sul lavoro: il consiglio è quello di evitare di esporsi più del necessario.

Scorpione

Come per Toro e Gemelli anche gli Scorpione potrebbero vivere dei giorni particolarmente difficoltosi. In amore c’è della tensione e in linea generale si è stanchi di affrontare delle relazioni nelle quali c’è poca trasparenza. Sul lavoro ci sono interessanti occasioni in vista, ma occhio a scegliere quelle giuste.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario avranno l’occasione di rafforzare i rapporti con Ariete e Leone. Per quanto riguarda il lavoro state nutrendo dei dubbi, ma le prossime decisioni da prendere sono nelle vostre mani.

Capricorno

I Capricorno stanno dando molta importanza ai sentimenti, ma il consiglio è quello di dedicare del tempo alle persone a voi care. Occhio al lavoro: la fiducia va data a chi la merita veramente.

Acquario

Per gli Acquario questi saranno giorni caratterizzati da una certa tensione, specie a metà settimana. Sul lavoro fate attenzione a ciò che direte.

Pesci

Per i Pesci sono in arrivo belle emozioni grazie alla posizione favorevole della Luna. Bene sul lavoro anche se potrebbe verificarsi un po’ di tensione per via della situazione incerta.