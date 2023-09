Oroscopo Paolo Fox 4-10 settembre, Amore improvviso per Gemelli. Decisioni importanti per Capricorno

Il mese di settembre è iniziato. Molti sono rientrati dalle ferie, anche se sono altrettanti i “ritardatari” che hanno scelto che questi giorni di calma per trascorrere le tanto desiderate vacanze estive. Per moltissimi studenti fervono i preparativi per l’inizio della scuola, insomma anche se molta calma, si sta pian piano ritornando alla vita di sempre. La domanda che ci si pone dunque è: “Cosa ci riserverà l’oroscopo questa settimana?”. A svelarci le previsioni dal 4 al 10 settembre è come sempre l’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 4 al 10 settembre segno per segno

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete arriverà un segnale del tutto inaspettato che promette di risvegliare i sentimenti. Sul fronte lavorativo, è importante prestare attenzione alle proprie finanze.

Toro

In questi giorni i Toro sono chiamati a prestare attenzione al rapporto con il partner che potrebbe essere messo alla prova da un fattore esterno. Sul fronte lavorativo ci sono degli impegni da affrontare che in questo mese potrebbero arrivare ad una soluzione.

Gemelli

I Gemelli, grazie al sostegno di Venere potrebbero entrare in contatto con quella persona vi farà battere il cuore. Per ciò che riguarda la sfera professionale, a metà settimana potreste avvertire la stanchezza in modo insistente. Perdere le staffe potrebbe non essere improbabile.

Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, il fine settimana tra il 9 e il 10 settembre potrebbe essere cruciale per mettere in discussione una storia longeva che ha perso il proprio smalto. Attenzione al lavoro: mettetevi in ascolto dell’altro e lasciate da parte l’orgoglio.

Leone

I Leone potrebbero avere in mente di tradire il proprio partner, magari per senso di insoddisfazione, ma ciò non risolverà certo le cose. Pazientate invece sul lavoro: tutto si sistemerà.

Vergine

Questo potrebbe essere un periodo positivo per i nati sotto il segno della Vergine e già nelle giornate del 9 e il 10 settembre, potrebbe rinascere il desiderio di legarvi a qualcuno. Non è una situazione facile invece sul lavoro a causa dei molti impegni. Prestate attenzione anche alle vostre uscite finanziarie.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono chiamati a fare nuove conoscenze e a mettere in discussione i propri amori, anche se chi non è fidanzato, dovrà pazientare. Sul lavoro potrebbero non mancare le proposte, ma occhio perché potrebbe esserci una fregatura.

Scorpione

Per gli Scorpione potrebbero essere in arrivo giornate di tensione. Bene sul lavoro: state intraprendendo un percorso chiaro e delineato.

Sagittario

Per i Sagittario, grazie al passaggio di Venere potrebbe arrivare colui che farà battere il vostro cuore. Sul lavoro potreste incontrare degli ostacoli che potrebbero non fare andare le cose come desiderate. La situazione promette di sbloccarsi.

Capricorno

In amore i Capricorno devono fare attenzione alle proposte in arrivo. Evitate di procrastinare le scelte importanti. Bene sul lavoro. Potrebbero arrivare belle notizie, anche se non subito. Pazientate un po’.

Acquario

Gli Acquario dovranno fare attenzione alle tensioni che potrebbero esserci con il proprio partner. Così però non sarà per chi vive un “amicizia” con il compagno, anche se non si esclude un calo dell’intesa.

Pesci

I Pesci potrebbero avere belle notizie specie se sono alla ricerca di storie poco impegnative. La presenza di Mercurio potrebbe creare dell’indecisione, soprattutto se una coppia è storica. Non si escludono tensioni qualora il percorso professionale di uno dei due cambi.