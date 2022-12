Oroscopo Paolo Fox 5-11 dicembre, belle novità sul lavoro per Capricorno

Come di consueto, l’oroscopo di Paolo Fox potrebbe riservare nuove sorprese.

Nella settimana dal 5 all’11 dicembre sono diverse le novità, ma anche le sfide che potrebbero attendere i segni dello zodiaco. Scopriamo dunque cosa potremmo aspettarci dall’oroscopo che viene pubblicato da DiPiù Tv e qui riportato liberamente.

Oroscopo Paolo Fox dal 5 all’11 dicembre: le previsioni segno per segno

Ariete

I nati sotto segno questo sono attanagliati dai dubbi sul lato sentimentale. È importante comprendere che se una persona non vi convince è necessario andare avanti.

Sul lavoro si stanno attendendo delle risposte, ma niente paura! Presto Giove sarà dalla vostra parte!

Toro

Il segno del Toro in questo periodo ha voglia di conoscere persone nuove. Bene sul lato sentimentale: se qualcuno vi piace fatevi pure avanti! Sul lavoro si può pensare ai grandi progetti! Non fermatevi!

Gemelli

In amore potreste aver avuto dei dubbi, ma dal prossimo fine settimana Venere non sarà più in opposizione.

Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti, ma il destino è in mano a voi! Forza e coraggio!

Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, Mercurio è in posizione opposta per ciò che riguarda i sentimenti. Vi piace una persona e temete che non possa essere quella giusta. Sul lavoro è arrivato il momento di pensare a nuovi progetti.

Leone

Ottima settimana in arrivo per il Leone. Se vi piace qualcuno e questa persona è importante, lo capirete meglio giovedì e venerdi.

Buone prospettive sul lavoro anche grazie alla vicinanza di Giove. E ricordatevi: carpe diem!

Vergine

L’amore procede nella giusta direzione per i nati sotto il segno della Vergine grazie anche a Mercurio transita sotto questo segno. Sostegno anche di Venere: lasciatevi andare di più ed evitate di isolarvi. Sul lavoro avete delle idee interessanti, ma i dubbi vanno chiariti. Non esitate!

Bilancia

Evitate discussioni in amore specie se quella persona fatica a capirvi.

Cercate inoltre di non innervosirvi sul lavoro. C’è della stanchezza e potreste sentirvi caricati di qualcosa. Fermatevi un attimo!

Scorpione

Attenzione al lato sentimentale! Tra domenica e l’inizio della settimana prossima potreste essere critici. Pazientate dunque un po’ e restate calmi. Sul lavoro invece potrebbero esserci qualche novità, ma riflettete bene su ciò che fate.

Sagittario

Incontri favoriti in amore per i Sagittario. Sentite la necessità di lasciarvi andare anche se nella giornata di venerdì potreste sentirvi stanchi. Se siete dei lavoratori autonomi presto potrebbero arrivare ottimi progetti.

Capricorno

Nuove sfide attendono i Capricorno sul lato sentimentale. Venere vi sostiene, ma potreste sentire la necessità di chiudere una porta per voltare pagina. Se siete single potete lasciarvi andare. Bene sul lavoro anche se potreste avvertire della stanchezza specie nella giornata di sabato.

Acquario

L’amore promette bene per gli Acquario anche se temete di non rinunciare a ciò che facevate prima. Sul lavoro siete molto curiosi e la creatività di certo non manca! È il momento di mettervi in discussione!

Pesci

Settimana non eccelsa sul lato sentimentale per i nati sotto questo segno. Evitate di essere frettolosi specie tra mercoledì e giovedì. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti in vista. Proseguite verso questa strada!