Oroscopo Paolo Fox 7-13 agosto, giorni frenetici per i Pesci. Scelte importanti per i Cancro

Come sempre Paolo Fox ci guiderà alla scoperta delle previsioni delle stelle delle zodiaco. Il mese di agosto che è entrato nel vivo ci riserverà tante sorprese e novità: procediamo dunque senza indugio con l’oroscopo dell’astrologo più amato d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 7 al 13 agosto

Ariete

Qualcosa di bello e speciale attende i nati sotto il segno dell’Ariete: chi è single è alla ricerca di qualcuno che faccia battere il cuore. Sul lavoro c’è qualche criticità, ma non arrendetevi: presto tutto si sistemerà.

Toro

I Toro vengono da un periodo un po’ in ombra, ma avranno l’occasione di ricaricare le proprie batterie. Evitate però di fare il passo più lungo della gamba, poi concedetevi un po’ di relax.

Gemelli

C’è aria di tensione per i nati sotto questo segno anche perché si fatica non poco a stare dietro a tutto quanto. Attenzione alle parole che potrebbero compromettere dei legami preziosi. In questo caso è il consiglio è quello di procedere con calma.

Cancro

I giorni che verranno promettono di essere impegnativi per i Cancro: faticate a non esternare i vostri pensieri, ma questo è il momento per agire: le cose da sistemare sono tante, quindi non perdete tempo.

Leone

Periodo roseo per i Leone che possono guardare al futuro con fiducia. In amore presto ci saranno belle novità. La raccomandazione è quella di essere pronti ai cambiamenti.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine hanno un compito da portare a casa: siete tuttavia un po’ puntigliosi e ciò che vi trattiene dal procedere oltre. Non indugiate oltre: quello che conta è portare a casa il risultato. Occhio alle priorità e non procrastinatele.

Bilancia

I Bilancia stanno provando in questi giorni tristezza e ciò per la scarsa considerazione che gli altri vi prestano. Avete un progetto in testa? Non rimandate oltre: la creatività è tutta dalla vostra parte.

Scorpione

“Senza infamia e senza lode” dice un famoso detto. In effetti per gli Scorpione si prospetta una settimana con ben poche sorprese. Ricordate comunque che il destino è nelle vostre mani.

Sagittario

I Sagittario sono oberati di lavoro e difficilmente si fermano, ma questo è anche il momento di ricaricare le energie. Ascoltare voi stessi importante.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono carichi di energie e hanno davanti a sé un grande traguardo. Non ci vorrà molto prima che possiate raggiungerlo: forza!

Acquario

Gli Acquario hanno delle questioni in sospeso da risolvere, ma qualcosa li trattiene dal decidere sul da farsi. Non dimenticate che non siete da soli e che chiedere aiuto non è debolezza.

Pesci

I Pesci stanno attraversando una fase caotica: nutrite tante aspettative, ma niente è come sembra. Occhio a non oltrepassare i limiti: potrete contare sul supporto di chi vi sta vicino. Troverete senz’altro qualcuno che vi capisce.