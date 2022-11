Oroscopo Paolo Fox 7-13 novembre: buona settimana in arrivo per i Sagittario

Il mese di novembre è appena iniziato e ci si sta pian piano avvicinando all'inverno. Cosa ci riserverà l'oroscopo di Paolo Fox? Scopriamolo.

I primi giorni di novembre sono già passati, ma una nuova settimana è già pronta ad iniziare. Sono diverse le novità, ma anche le sfide che attenderanno nei prossimi giorni i segni dello zodiaco. Come di consueto Paolo Fox non manca di svelarci cosa succederà nell’oroscopo settimanale.

Le previsioni, relative a giorni dal 7 al 13 novembre, sono state pubblicate dal settimanale DiPiù Tv e riportate liberamente.

Paolo Fox, l’oroscopo dal 7 al 13 novembre

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete ci sono buone prospettive. Sul lato sentimentale è necessario lasciarsi andare e cercare di eliminare ciò che è di troppo. Per quanto riguarda l’amore bisogna portare un po’ di pazienza. Le novità arriveranno già nel prossimo mese.

Toro

Settimana non facile per Toro. In Amore potreste avere dei dubbi. Attenzione anche al lavoro. Anche in questo caso serve essere pazienti. Questo perché la fretta potrebbe essere una cattiva consigliera e potreste commettere un errore pesante.

Gemelli

Nuove sfide attendono i Gemelli. In Amore Marte attraversa questo segno, quindi cercate di lasciarvi andare anche se dei dubbi vi attanagliano. Per ciò che riguarda il lavoro, qualcosa è in sospeso, ma non demordete! Le novità non tarderanno ad arrivare.

Cancro

L’Amore presenta prospettive favorevoli per i nati sotto il segno del Cancro, questo grazie alla presenza di Venere e Luna su questo segno. Ecco che nonostante qualche paura, fare nuovi incontri potrebbe essere il momento giusto. Sul lavoro dopo alcune difficoltà ci saranno dei cambiamenti in positivo.

Leone

Il mese di Novembre, per i Leone, non è iniziato sotto i migliori auspici per ciò che riguarda l’Amore. Cercate di non farvi prendere dalla fretta.

Sul lavoro potreste farvi prendere da molte preoccupazioni. Occhio agli investimenti che fate.

Vergine

Ottima settimana per il segno della Vergine. In Amore è arrivato il momento di fare chiarezza. Belle novità dietro l’angolo anche sul lavoro, ma è necessario stabilire quali sono le vere priorità.

Bilancia

In amore i nati sotto il segno della Bilancia hanno paura di soffrire. Questo però è il momento di mettersi in gioco, anche guardando in faccia ad un passato che vi ha fatto male. Prospettive positive sul lavoro, specie nella seconda parte di novembre.

Scorpione

Anche chi è nato sotto il segno dello Scorpione potrà lasciarsi andare in amore, grazie alla vicinanza di Venere. Ottime occasioni sul lavoro, specie se siete creativi.

Sagittario

In amore il sole splende per il segno del Sagittario e gli incontri saranno favoriti. Vi aspetta una buona settimana anche sul lavoro grazie anche al rapporto con chi collabora con voi.

Capricorno

Venere è vicino ai Capricorno. Avete bisogno di dissipare i vostri dubbi e questo è il momento propizio. Sul lavoro c’è della stanchezza, ma non demordete e credete di più in voi.

Acquario

Buona settimana per il segno dell’Acquario sul lato sentimentale anche se è necessario prestare attenzione alla gelosia. Belle soddisfazioni in arrivo sul lavoro, ma tenete duro.

Pesci

Sul lato sentimentale, chi è nato sotto il segno dei Pesci, deve guardare le cose con più ottimismo, anche se è necessario prestare attenzione alle parole che usate perché potreste ferire anche chi vi è più caro. Sul lavoro, qualcosa potrebbe non essere andato come previsto, ma non dovete preoccuparvi.