Oroscopo Paolo Fox 9-15 gennaio, progetti importanti in arrivo per Sagittario

Queste lunghe festività natalizie sono giunte al termine.

Il 2023 appena inziato promette di riservare ai segni dello zodiaco tante piacevoli novità e al contempo mettere davanti molte sfide. A svelarci come di consueto cosa ci dovremo attendere da questo oroscopo è Paolo Fox. Cosa succederà dunque nella settimana dal 9 al 15 gennaio? Scopriamolo in queste previsioni apparse nel periodico DiPiù Tv e qui rielaborate liberamente.

Paolo Fox, l’oroscopo dal 9 al 15 gennaio

Ariete

La settimana inizia tutta in salita per gli Ariete.

Grazie al sostegno di Venere sarà possibile respirare un po’ di più. Il consiglio in amore è quello di lasciarsi andare pur cercando di essere meno orgogliosi. Bene sul lavoro anche se occorrerà pazientare un po’ di più prima di vedere i primi frutti.

Toro

Sul fronte sentimentale potreste avere qualche dubbio. In questo periodo è necessario fare un’attenta riflessione per comprendere al meglio la situazione.

Cambiamenti interessanti sul lavoro, ma occhio al portafogli specie nei prossimi giorni.

Gemelli

Buone prospettive per i nati sotto il segno dei Gemelli. Per ciò che riguarda l’amore potrebbe esserci un po’ di tensione. Tra pochissimo sarà inoltre possibile lasciarsi andare. Siete inoltre pieni di idee e non è escluso che qualcuno possa proporvi qualcosa di interessante.

Cancro

Bei cambiamenti in arrivo anche per i Gemelli. In amore in particolare saranno favoriti nuovi incontri.

Prestate però attenzione a chi vi legate. Sul lavoro è tempo di nuove ripartenze dopo gli ultimi mesi che non sono stati certo facili.

Leone

Settimana non semplice per i Leone. Sul lato sentimentale potreste essere un po’ giù, questo per via dei diversi impegni sul lavoro. Proprio per ciò che riguarda l’aspetto lavorativo è necessario evitare le scelte importanti. Le risposte non tarderanno ad arrivare. Cercate di pazientare un po’.

Vergine

Per il segno della Vergine, questa settimana potrebbe iniziare al meglio. Questa sarà l’occasione per fare scelte importanti e avvicinare le persone giuste. Buone prospettive in arrivo sia sul lavoro che per gli studenti soprattutto se sono in procinto di dare qualche esame.

Bilancia

Anche per i Bilancia potrebbe arrivare una settimana tutt’altro che facile. In amore qualcuno potrebbe avervi tradito. Innamorarsi di nuovo sarà però possibile, ma evitate di pretendere grandi cose da chi vi sta vicino. Non ci sono grosse novità sul lavoro, ma per ricominciare sarà necessario lasciarsi alle spalle il passato.

Scorpione

Per gli Scorpione potrebbe esserci della gelosia, ma da mercoledì 11 gennaio potreste finalmente riprendere a respirare. Sul lavoro attenzione già al 9 gennaio: le stelle vi stanno vicino, ma è necessario fermarsi un po’ prima di prendere delle decisioni.

Sagittario

Chi è nato sotto il segno del Sagittario difende la propria indipendenza e per loro sul lato sentimentale è arrivato il momento fare delle scelte che potrebbero rivelarsi cruciali. Fase tutta in salita sul lavoro e presto potrebbe arrivare una sfida interessante. Fate attenzione a chi collabora o collaborerà con voi.

Capricorno

Periodo positivo per i Capricorno in amore. Le stelle sono con voi. Ciò significa che riuscirete a lasciarvi andare. Bene sul lavoro. Le soddisfazioni non mancheranno così come le idee. Andate avanti così!

Acquario

Cambiamenti molto positivi in arrivo per il segno dell’Acquario. In amore potrete contare sulla complicità di Venere. Questo è per voi il momento propizio per lasciarsi andare ed essere decisi specie se qualcuno vi piace. Periodo interessante anche per il lavoro, ma occhio a non stancarvi.

Pesci

Settimana estremamente interessante per i Pesci. Sul lato sentimentale potrete fare nuove conoscenze, mentre sul lavoro ci sono belle sfide in arrivo e finalmente i tempi sono maturi per raccogliere i buoni risultati.