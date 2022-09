Oroscopo Paolo Fox dal 12 al 18 settembre: venere è dalla parte di Toro e Bilancia

Arrivate come sempre puntuali, quali sono le previsioni segno per segno secondo Paolo Fox.

Dall’amore al lavoro, sono i diversi i segni che in questa settimana dal 12 al 18 settembre saranno particolarmente fortunati. Quali sono i segni da tenere d’occhio secondo le previsioni di Paolo Fox pubblicate sul settimanale DiPiù Tv.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete (21 marzo-20 aprile)

In amore le stelle sono particolarmente congeniali per Ariete che sarà favorito sul fronte delle nuove conoscenze. È bene che gli appartenenti a questo segno cerchino di lasciarsi andare. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo molta attenzione dovrà essere prestata alle offerte di lavoro che sono comunque molto vicine.

Toro (21 aprile-20 maggio)

Per gli appartenenti al segno del Toro è arrivato il momento di mettersi in discussione.

In amore ci si potrà aspettare piacevoli sorprese nelle giornate del 14 e del 15 settembre questo perché venere è dalla loro parte. Sarà bene dunque cogliere la palla al balzo. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di prendere nuove strade: fare le stesse cose a lungo andare stanca.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Per Gemelli è iniziata una fase particolare. Sul fronte amoroso si ha poca voglia di impegnarsi.

Nel lavoro invece è necessario ritrovare un equilibrio: marte è dalla loro parte.

Cancro (22 giugno-22 luglio)

Attenzione ai cancro per questa settimana: la voglia di mettersi in gioco in amore è poca anche se non si esclude che qualcuno che possa loro interessare ci sia veramente. Tempo di cambiamenti invece sul lavoro. Prendere delle decisioni in questa fase non è consigliato, almeno per quanto riguarda la giornata di lunedì 12 settembre.

Leone (23 luglio-22 agosto)

Le stelle stanno baciando il segno del leone. Desideri fare colpo su qualcuno o qualcuna? Domenica 18 settembre potrebbe essere un giorno particolarmente propizio. Sul lavoro tutto andrà a gonfie vele e le belle notizie non tarderanno ad arrivare.

Vergine (23 agosto-22 settembre)

Il segno della vergine, con venere dalla sua parte è fortunato sul lato sentimentale. Attenzione al lavoro: la voglia di mettersi in discussione è sempre tanta, ma si è un po’ stressati.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre)

Sul lato sentimentale è tempo di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro ci sono novità all’orizzonte. I cambiamenti fanno parte della vita e come tali vanno accettati.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre)

In amore gli appartenenti a questo segno hanno voglia di lasciarsi andare. Più complicato sul lato lavorativo: c’è voglia di dare una svolta alla propria vita, ma per adesso non è il momento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Settimana a quattro stelle per il capricorno. Sul fronte dell’amore è arrivato il momento di vivere al massimo e lasciarsi andare. Ci sono molte soddisfazioni sul lato lavorativo. Occhio ad affidarti alle persone giuste.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

C’è bisogno di rinnovamento per i nati sotto il segno dell’acquario. In amore è tempo di lasciare tutto alle spalle e buttarsi in nuove esperienze. Ci sono importanti novità sul lavoro. Molto importante è sfruttarle.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per chi è nato sotto il segno dei pesci è difficile stare fermo sul fronte sentimentale. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci state delle richieste che non sono state ascoltate. Fermati un attimo: è arrivato il momento di non pensare al peggio.