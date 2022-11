Oroscopo Paolo Fox dal 28 novembre al 4 dicembre: crisi in amore per i Pesci

Trascorso il weekend è arrivato il momento di volgere lo sguardo ad una nuova settimana.

Sono molte le sorprese che i segni dello zodiaco ci riserveranno in questi giorni che ci porteranno pian piano al fatidico mese di dicembre e così già ci chiediamo: cosa ci riserveranno le stelle? A spiegarcelo è come sempre Paolo Fox in questo oroscopo dal 28 novembre al 4 dicembre, pubblicato su DiPiùTv e qui riportato liberamente.

Oroscopo Paolo Fox dal 28 novembre al 4 dicembre

Ariete

Iniziamo subito con il botto.

I nati sotto il segno dell’Ariete possono vivere l’amore con spensieratezza grazie anche all’assenza di incertezze e alla presenza di Venere. Per chi è invece alla ricerca di un lavoro ci sono importanti novità in vista del 2023.

Toro

Il mese di novembre non è stato semplice per i Toro sul lato sentimentale. C’è stanchezza anche sul lavoro e forse è arrivato il momento di ripensare al proprio percorso.

Gemelli

Ultimi giorni difficili sul fronte sentimentale per i Gemelli. Poi dovrebbe tornare a splendere il sereno. La diffidenza è normale specie se si è lasciato una storia alle proprie spalle. Sul lavoro ci sono buone prospettive, ma occhio alle difficoltà soprattutto tra mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre.

Cancro

Per i Cancro potrebbero esserci delle tensioni in amore. Una sfida si avvicina per quanto riguarda il lavoro. In vista del 2023 è importante avere le idee ben chiare.

Leone

Grazia alla vicinanza di Venere, il segno del Leone può vivere con serenità l’amore. Importanti novità in arrivo anche sul lavoro.

Vergine

Il segno della Vergine sta attraversando una fase di recupero in amore e per i single è arrivato il momento di mettersi in discussione. Sul lavoro potrebbero arrivare proposte importanti già nelle giornate del 28 e 29 novembre.

Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia è tempo di dimenticare e di ripartire da capo.

Sul lavoro non ci sono grandi cambiamenti e c’è anche della confusione. Dovreste dunque darvi una “mossa” entro la prossima primavera.

Scorpione

Per il segno dello Scorpione l’amore potrebbe essere tornato a bussare alla propria porta. Particolare attenzione dovrà essere prestata a chi ha chiuso una relazione e fatica a fidarsi. Sul lavoro vorreste dei cambiamenti, ma fate attenzione alle vostre spese.

Sagittario

I Sagittario con il sostegno di Venere possono tornare a vivere l’amore con serenità e se qualcuno vi piace: beh è giunto il momento di rivelare i vostri sentimenti. Sul lavoro avete detto addio alle incertezze: programmare nuovi progetti è ora possibile.

Capricorno

Venere tra qualche giorno sarà dalla parte dei Capricorno. Questo significa che l’amore sarà favorevole, ma sarete pronti? Trovare la persona giusta sarà possibile solo se si evita di pensare troppo al lavoro. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che dovrebbero arrivare proposte importanti, già entro maggio 2023.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario possono lasciarsi andarsi all’amore. Per ciò che concerne il lavoro, la luna sarà dalla parte degli Acquario tra il 28 e il 29 novembre.

Pesci

I Pesci potrebbero essere in crisi sul fronte sentimentale, ma le cose potrebbero cambiare quindi evitate ulteriori discussioni con i vostri familiari. Progetti in vista sul lavoro, ma prima di tutto dovreste fare luce dentro di voi. Fatelo giovedì 1 dicembrte quando la Luna attraverserà questo segno.