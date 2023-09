Paolo Fox, l'oroscopo di lunedì 4 settembre: le previsioni segno per segno

Come ogni mattina, anche oggi, lunedì 4 settembre, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di ‘Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ciecamente alle sue previsioni, ma a verificarle.

Ariete: in questo primo lunedì di settembre ripartite alla grande: tutto ciò in cui avete riposto cura e dedizione procede senza particolari intoppi e voi siete grati di questa meritata serenità.

Toro: le stelle di questi primi giorni del nuovo mese vi invitano ad essere più prudenti. Oggi in particolare potrebbe essere più faticoso sotto il profilo psicofisico.

Gemelli: Marte non vi causa più tanti problemi, ciò non vuol dire che non ci siano più ostacoli da superare. Accumulerete stress dovuto a spese extra, dispute lavorative e rapporti delicati.

Cancro: da poco avete trovato finalmente la forza per farvi valere in ogni frangente. Ora non avete certo voglia di tornare sui vostri passi o regredire.

Leone: è un lunedì che per voi si prospetta alquanto faticoso e non mancheranno momenti in cui avrete desiderio di stare per conto vostro con i vostri pensieri.

Vergine: avete tutte le carte in regola per andare dritti alla meta, senza troppi tentennamenti. Con un cielo favorevole come il vostro, non esitate ad andare subito al nocciolo della questione.

Bilancia: L’autostima è in continua risalita. Dopo tanto faticare e fare esperienza, ora potete finalmente dimostrare agli altri quanto valete.

Scorpione: se avete scelto di abbandonare una strada vecchia per una nuova, tenete conto che l’opposizione di Giove in toro potrebbe rendere gli inizi più difficili. Voi però non demordete!

Sagittario: Saturno in aspetto contrario vi invita ad agire con prudenza e ad evitare gesti avventati. Meglio programmare e meditare, senza lanciarsi troppo.

Capricorno: Marte a parte, siete favoriti da una situazione astrologica eccellente, che ben si sposa con le vostre nuove ambizioni. La fortuna in ambito professionale è dala vostra parte.

Acquario: in questo momento è facile dare spazio alle discussioni e ai litigi, specialmente se avete un partner di lunga data. Se siete arrivati fin qui, tuttavia, non è detto che ci siano i presupposti per una separazione.

Pesci: per voi è difficile gestire bene i conti e le spese, che rischiano di essere più del previsto. Per fortuna siete pieni di energie e risorse che vi permettono di fare fronte ad ogni imprevisto bancario.